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Госсекретарь США допустил принятие мер против России из-за Навального

28.01.2021 10:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» арестом оппозиционера Алексея Навального и не исключают возможности введения мер в отношении России. Об этом во время брифинга заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляцию вел телеканал MSNBC.

«Мы глубоко обеспокоены безопасностью Навального, и важнее то, что его голос — это голос многих россиян и он должен быть услышан», — сказал Блинкен.

На вопрос, где находится «красная линия» в отношении безопасности Навального, за которой последует введение мер против России, госсекретарь ответил, что США сначала должны завершить анализ ситуации, передает РБК.

«Как сказал президент [США Джо Байден], мы проводим обзор всех этих действий, которые вызывают у нас глубокую озабоченность. <...> Я не хочу забегать вперед того, где мы находимся в рамках этих обзоров», — отметил Блинкен.

Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. Правительство ФРГ сообщило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Эти выводы также подтвердила Организация по запрещению химического оружия. Российские врачи исключили версию с отравлением, Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к случившемуся с Навальным.

 
 
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Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» арестом оппозиционера Алексея Навального и не исключают возможности введения мер в отношении России. Об этом во время...
 
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