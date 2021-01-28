Белнефтехим с 28 января повысил цены на АЗС на 1 копейку

Источник материала: АФН

Концерн Белнефтехим с 28 января 2021 года повысил цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 28 января 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,72 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,82 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,04 руб., ДТ – 1,82 руб.

Это уже второе повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.