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Приговор нельзя обжаловать: защита Бабарико против рассмотрения дела в Верховном суде

28.01.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокаты Виктора Бабарико обратились в Верховный суд с заявлением, в котором просят направить дело для рассмотрения в нижестоящий суд, чтобы была возможность апелляционного обжалования приговора.

Об этом TUT.BY сообщили адвокаты экс-претендента в президенты Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич.

Сейчас дело Виктора Бабарико находится в Верховном суде, куда оно было передано из Генеральной прокуратуры. На этой стадии Верховный суд должен определить, в каком суде будет слушаться дело.

— Рассмотрение дел такой категории, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, возможно в любом из нижестоящих судов: как в районном, так и в Минском городском. Если же Верховный суд по своей инициативе примет уголовное дело к своему производству, то в таком случае Виктор Бабарико будет лишен права на апелляционное обжалование приговора, поскольку, согласно УПК, приговоры Верховного суда не подлежат обжалованию в апелляционном порядке, — поясняют адвокаты.

Чтобы предотвратить нарушение права Виктора Бабарико на обжалование приговора, его защитники обратились в Верховный суд с заявлением, в котором просят направить дело для рассмотрения в нижестоящий суд.

— Право обвиняемого обжаловать приговор предусмотрено ст. 43 УПК. Это право — одна из базовых гарантий справедливого судебного разбирательства, установлено Международным пактом о гражданских и политических правах (п. 5 ст. 14). Республика Беларусь является государством — участником пакта и обязана добросовестно исполнять этот международный договор. 

Таким образом, соблюдение этого стандарта справедливого суда возможно, только если дело Виктора Бабарико будет слушаться по первой инстанции в одном из нижестоящих судов. Это позволит Виктору Бабарико в случае несогласия с приговором обжаловать его в апелляционном порядке, — заявляют адвокаты.
 
 
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Адвокаты Виктора Бабарико обратились в Верховный суд с заявлением, в котором просят направить дело для рассмотрения в нижестоящий суд, чтобы была возможность...
 
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