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$109 млрд — в России посчитали, сколько потратили на Лукашенко за 20 лет

28.01.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российское издание «Новая газета» подсчитала затраты Кремля в «тучные» времена дорогой нефти на геополитику.

Всего власти РФ потратили $609 млрд долларов на увеличение своего влияния в мире. Из них - $109 млрд тем или иным способом были переданы властям Беларуси.

«За 20 лет союза с Беларусью различная помощь стране обошлась российским налогоплательщикам в более чем $109 млрд. Около $100 млрд из этой суммы — предоставленные Минску скидки на топливо. Еще $9 млрд — госкредиты. Недавно Александр Лукашенко трогательно назвал Владимира Путина «своим единственным другом». Итого: больше $5 млрд за год «дружбы», — пишет автор «Новой газеты» Анна Титова.

«Беларусь получает российский газ по цене около $130 за тысячу кубометров. Не считая 2020 года, когда произошел коллапс цен в Европе, скидка составляла от 35 до 50% к уровню средней цены российского газа в Европе», — объясняет заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Нефть Беларусь получает без экспортной пошлины, экономя на этом $1,5–2 млрд в год.

Как ни странно, на втором месте оказалась Украина. На нее власти РФ потратили $100 млрд.

«На скидки, скрытые субсидии и госкредиты до 2014 года ушло свыше $100 млрд, по словам самих российских властей. Эксперты не смогли подтвердить «Новой» адекватность этих цифр, однако сделать более точные расчеты не представляется возможным из-за закрытости данных», — пишет «Новая газета».
 
Теги: Минск
 
 
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Российское издание «Новая газета» подсчитала затраты Кремля в «тучные» времена дорогой нефти на геополитику.
 
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