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В Бразилии нашли агат, похожий на Коржика из «Улицы Сезам»

28.01.2021 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский геолог нашел в Бразилии камень, который выглядит, как Коржик, популярный персонаж детской передачи «Улица Сезам». Об этом пишет Live Science.


Фото: Kennedy News & Media

Британский геолог Майк Бауэрс опубликовал у себя в Facebook видео крупного агата, который выглядит прямо как персонаж популярного детского шоу. По словам геолога, он получил камень от бразильца Лукаса Фассари, а тот, в свою очередь, обнаружил его на территории штата Риу-Гранди-ду-Сул (Соледад) в ноябре 2020 года.

Агаты — это форма кварца, кристаллическая форма диоксида кремния, которая образуется в полостях вулканических пород. Они бывают разных цветов и форм. Так, у многих есть внутри небольшие пространства, выложенные сверкающими кристаллами кварца, обращенными внутрь. В случае с агатом британского геолога эти пустоты выглядят как пара глаз и улыбающийся рот Коржика из детского шоу «Улица Сезам». Причем это лицо различимо с обеих сторон.

Пост геолога вызвал резонанс, и с ним даже связался актер, управлявший куклой. За этот камень Майку Бауэрсу предложили 10 тысяч долларов, но пока он говорит, что хочет оставить агат себе. Хотя не исключает, что в будущем он может оказаться в музее или в руках знающего коллекционера.

 
 
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Причем это лицо различимо с обеих сторон.
 
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