Источник материала: Хартия'97

Об инциденте, которого не было Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

28.01.2021, 11:13

Токсичный «Адмирал Кузнецов» дал фальстарт сезона традиционных пожаров.

Намедни, российские СМИ с пометкой "СРОЧНО" принялись тиражировать сообщение о возгорании на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". В свою очередь, как только появились первые сообщения об очередном ЧП на авианосце, проходящем ремонт и модернизацию на 35-м СРЗ, Центр судоремонта "Звездочка" оперативно опроверг данную информацию.

Согласно сообщению местных СМИ, 25 января, примерно в 14:30, на причале судоремонтного завода №35 случилось возгорание на авианосце “Адмирал Кузнецов”. Причиной возгорания стала поломка редуктора, обеспечивающего регулирование давления газа в баллоне с ацетиленом, при проведении сварки.

В свою очередь, Центр судоремонта "Звездочка" опроверг эту информацию, заявив, что просто произошел сбой в работе "технологического оборудования", но все быстро устранили и продолжили работу. При этом, никаких уточнений о том, что за сбой и какого "технологического оборудования", который потребовалось "быстро устранять", сделано не было.

И что же мы имеем в итоге? Было ЧП или нет? Ведь если верить СМИ, то было, но Центр судоремонта "Звездочка" этот факт, с одной стороны, отрицает, а с другой признает, что, что-то да было, но не конкретизирует. Но, если ничего серьезного не произошло, почему нет конкретики, а все ходят вокруг да около нынешнего инцидента?

Хочу напомнить, что за время нахождения авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в ремонте и, условно, модернизации, с ним не единожды происходили разного рода ЧП. Так, 30 октября 2018 года при выводе "Адмирала Кузнецова" из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе, произошел инцидент, в результате которого сам док затонул, а на палубу авианосца рухнул один из кранов. В декабре 2019 года при проведении огневых работ в 1-м энергоотсеке корабля вспыхнул пожар, уничтоживший 500 кв. метров крейсера.

По итогам этих ЧП, а также с учетом реконструкции двух доков для размещения крейсера, общая смета всех работ в рамках ремонта и модернизации "Адмирала Кузнецова" уже достигла 100 млрд руб. Возможно, именно этот факт и является причиной сокрытия информации об очередном ЧП. Ведь выделяемые на эти работы раз за разом все большие и большие средства, это не только возможность их распилить, но и вызвать негодование тех, кто их вынужден направлять не на свои нужды и не на свои распилы.

И "Адмирал Кузнецов" становится попросту уже настолько токсичным, что любое упоминание о нем в прессе – это как взрыв бомбы для взявшихся за его ремонт предприятий. С другой стороны, очевидно, что деградированные технологические процесс на судостроительных и судоремонтных предприятиях РФ приведут к тому, что, так или иначе, но очередной инцидент не за горами.

А потому, фальстарта не было, все идет, как и должно – с фейерверками и гарью. Но теперь уже, чуть ли не под грифом "секретно".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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