Источник материала: Хартия'97

Сестра Романа Бондаренко: Многие догадки подтвердились 1 28.01.2021, 11:05

Роман Бондаренко

Ольга Кучеренко готова взглянуть в глаза родителям убийц.

Ольга Кучеренко, сестра Романа Бондаренко, который умер от травм в больнице после избиения 11 ноября на «Площади Перемен», задержания и РУВД, прокомментировала для «Радио Свобода» расследование, которое опубликовала инициатива BYPOL , а также опубликовала пост в Instagram.

— Само расследование для меня большая новость. Многое из того, что там опубликовали, было нам частично известно. Где-то доходили слухи, кто-то сообщал. По многим нюансам утвердились мои догадки. Самое главное, чего я ждала — увидеть эти лица, кто там был. О некоторых, как я уже говорила, догадывалась, но кто-то стал новостью. Эти известные лица.

Эмоции смешанные. Мы ждем реакции Генпрокуратуры, потому что там есть неопровержимые доказательства, что смерть была насильственная. Я считаю, что если они сами были не в состоянии распознать это, то благодаря этому расследованию они сделают какие-то шаги, чтобы возбудить уголовное дело и начинать более серьезное расследование.

Я надеюсь, что они сделают этот шаг — возбуждение уголовного дела. Потому что как можно не принять во внимание, что смерть произошла насильственным путем? И сказать, что мы не возбуждаем уголовное дело. Это как-то странно. Это как плевок в лицо всему беларускому народу. Потому что люди потерю моего брата воспринимали как свою личную.

Здесь неопровержимые доказательства. Упрямство не возбуждать уголовное дело — это смешно, — сказала Ольга в видео.

Кроме того, она опубликовала пост в Instagram :

— Чем дальше, тем больше открывается правды. И, я уверена, что еще много чего другого всплывет. Одно невозможно никак принять. УБИТ МОЙ БРАТ! Какие-то люди решают, что им позволено лишать жизни другого человека. Это жизнь человека!

ЖИЗНЬ!!!

Неужели с мыслью, что ты преступник, убийца, пособник убийства возможно спокойно жить!? Я не хочу видеть этих людей. Но я бы с удовольствием взглянула в глаза их родителям!

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