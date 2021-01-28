Источник материала: Хартия'97

В Беларуси выросли продажи алкоголя 1 28.01.2021, 10:44

Немного изменились и вкусы белорусов.

Розничная продажа алкоголя в Беларуси по сравнению с 2019 годом выросла в минувшем году на 2,1%, сообщает БелаПАН со ссылкой на данные Белстата.

Немного изменились и вкусы белорусов. Ощутимо больше стали покупать слабоалкогольные напитки (+21,6% к 2019 году), коньяк и бренди (+18,6%). Заметно увеличились продажи шампанского и игристых вин (+7,4%), а также пива (+4,8%).

Общий скромный прирост +2,1% получился во многом из-за водки. Ее по-прежнему покупают чаще всего. Доля водки в общем объеме продаж алкоголя составила в 2020 году 45,8%, но увеличилась по сравнению с 2019 годом всего на 0,1%.

На втором месте по объемам продаж идет пиво с долей в 21,5%, на третьем — плодовые вина с долей в 10,7%. Последние, кстати, начали терять покупателей. По итогам 2020 года продажи плодовых вин упали на 2,8%.

Общий рост продаж алкоголя в Беларуси эксперты Министерства антимонопольного регулирования и торговли связывают с развитием импортозамещения и торговой инфраструктуры.

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