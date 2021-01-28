ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во время импичмента Трамп хочет выступить в Сенате с письменными показаниями

28.01.2021 11:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Во время импичмента Трамп хочет выступить в Сенате с письменными показаниями

1
  • 28.01.2021, 10:39
Во время импичмента Трамп хочет выступить в Сенате с письменными показаниями
дональд трамп
фото: AP

Экс-президент США готовится к процедуре, подбирая команду юристов.

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выступить на процессе об импичменте в Сенате с письменными показаниями, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Трамп готовится к процедуре, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы.

К команде защитников Трампа присоединился адвокат Джошуа Ховард, бывший сотрудник Минюста, который занимался делом 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински.

Также главный юрист Трампа в этом процессе Бутч Бауэрс может нанять еще одного защитника в качестве эксперта по конституционным вопросам.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после штурма Конгресса его сторонниками, в результате которого погибли пять человек. Его обвиняют в «подстрекательстве к мятежу». Теперь вопрос импичмента должен рассмотреть Сенат.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру импичмента объявили после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — он просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын демократа Джо Байдена Хантер. Тогда Трампа обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена, Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент США готовится к процедуре, подбирая команду юристов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь поднялась на 63 место в коррупционном рейтинге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by