|
Во время импичмента Трамп хочет выступить в Сенате с письменными показаниями
Источник материала: Хартия'97
Во время импичмента Трамп хочет выступить в Сенате с письменными показаниями
Экс-президент США готовится к процедуре, подбирая команду юристов.
Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выступить на процессе об импичменте в Сенате с письменными показаниями, сообщает телеканал
По информации телеканала, Трамп готовится к процедуре, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы.
К команде защитников Трампа присоединился адвокат Джошуа Ховард, бывший сотрудник Минюста, который занимался делом 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински.
Также главный юрист Трампа в этом процессе Бутч Бауэрс может нанять еще одного защитника в качестве эксперта по конституционным вопросам.
13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после штурма Конгресса его сторонниками, в результате которого погибли пять человек. Его обвиняют в «подстрекательстве к мятежу». Теперь вопрос импичмента должен рассмотреть Сенат.
Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру импичмента объявили после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — он просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын демократа Джо Байдена Хантер. Тогда Трампа обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена, Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент США готовится к процедуре, подбирая команду юристов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)