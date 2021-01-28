Источник материала: Хартия'97

Во время импичмента Трамп хочет выступить в Сенате с письменными показаниями 1 28.01.2021, 10:39

дональд трамп

фото: AP

Экс-президент США готовится к процедуре, подбирая команду юристов.

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выступить на процессе об импичменте в Сенате с письменными показаниями, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Трамп готовится к процедуре, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы.

К команде защитников Трампа присоединился адвокат Джошуа Ховард, бывший сотрудник Минюста, который занимался делом 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински.

Также главный юрист Трампа в этом процессе Бутч Бауэрс может нанять еще одного защитника в качестве эксперта по конституционным вопросам.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после штурма Конгресса его сторонниками, в результате которого погибли пять человек. Его обвиняют в «подстрекательстве к мятежу». Теперь вопрос импичмента должен рассмотреть Сенат.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру импичмента объявили после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — он просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын демократа Джо Байдена Хантер. Тогда Трампа обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена, Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.

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