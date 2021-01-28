Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили неожиданную связь между фазами Луны и человеческим организмом 28.01.2021, 10:29

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Открытие совершили в Германии.

Ученые открыли новые свидетельства того, что в далеком прошлом менструальный цикл женщин мог быть синхронизирован со сменой фаз Луны, изучив дневники 22 жительниц Германии, которые вели их на протяжении нескольких десятков лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба Вюрцбургского университета со ссылкой на статью в журнале Science Advances .

"Репродуктивное поведение многих видов животных синхронизировано с лунным циклом, что повышает их шансы на успешное размножение. Мы впервые проанализировали результаты долговременных наблюдений такого рода, выяснив, что все три лунных цикла влияют на время начала менструации у женщин", - заявила профессор Вюрцбургского университета (Германия) Шарлотта Форстер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Недавно ученые начали активно изучать то, как Луна и связанные с ней феномены, в том числе приливы, отливы, рост и падение атмосферного давления, могут влиять на биоритмы человеческого тела и его поведение. Подобные закономерности существуют среди некоторых животных, таких как барсуки и антилопы-гну, однако их наличие у людей остается предметом споров среди биологов.

Интерес исследователей к этой проблеме в первую очередь связан с тем, что в письменном и устном культурном наследии самых разных народов Земли есть большое число легенд и рассказов о том, что смена или наступление определенных фаз Луны, к примеру, полнолуния или новолуния, может влиять на половое поведение людей, их агрессивность и другие качества.

Как объясняет Форстер, существует не один, а сразу три отдельных лунных цикла длиной в 27,3, 27,5 и 29,5 дня, влияющих на размеры и положение Луны на ночном небе. Все они связаны с тем, как как спутник Земли движется вокруг планеты и как орбита Луны периодически меняет свой угол наклона и положение под действием притяжения Солнца. Эти сдвиги циклы влияют не только на облик Луны, но и на порождаемые ей приливы и отливы, а также на тектонические процессы в недрах Земли.

В прошлом, по ее словам, ученые фокусировали свое внимание только на самом заметном из этих циклов, так называемом синодическом месяце, чья продолжительность составляет 29,5 дня. Им не удалось найти четких свидетельств того, что менструальные и лунные циклы были тесно связаны друг с другом, что породило скепсис к подобным гипотезам в научном сообществе.

Влияние Луны

Форстер и ее коллеги учли этот недостаток и детально изучили то, как все три цикла Луны, в том числе тропический (27,32 дня) и аномалистический (27,5 дня) месяцы, могли влиять на начало или завершение менструации. Для этого ученые проанализировали записи, оставленные 22 жительницами южной Германии, которые непрерывно вели специализированные дневники, посвященные менструации, в промежутке между 1978 и 2014 годами.

Изначально, как отмечает Форстер, ученые не видели никаких взаимосвязей между началом менструации и всеми тремя лунными циклами, однако последующий анализ данных указал на то, что они все же существуют, но проявляются только в конкретных ситуациях.

В частности, ученые обнаружили, что менструация и смена фаз Луны синхронизировались только в том случае, если первый цикл был длиннее, чем 29 дней, и при этом женщины жили в сельской местности или в тех городах Германии, где уровень светового загрязнения неба был минимальным. Аналогичным образом вероятность появления подобных взаимосвязей сильно зависела от распорядка дня участниц наблюдений.

Как правило, у женщин, для которых такая зависимость наблюдалась, время начала менструации совпадало с полнолунием или новолунием, причем эта связь была наиболее сильно выражена в зимние месяцы года. По мнению биологов, это связано с ранним наступлением ночи во время зимы и тем, что Луна особенно ярко светит в те часы, когда женщины находятся на улице.

Подобные закономерности, по мнению Форстер и ее коллег, свидетельствуют о том, что в далеком прошлом связь между фазами Луны и менструальным циклом женщин была гораздо более сильной и выраженной, так как световое загрязнение ночного неба в то время отсутствовало, а люди в среднем проводили значительно больше времени на открытом воздухе.

Так это или нет, ученые планируют проверить в ближайшее время, создав приложение для мобильных телефонов, которое поможет им провести подобные наблюдения за менструальным циклом большого числа женщин, проживающих в самых разных регионах мира.

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