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Энтони Блинкен: США могут предпринять конкретные действия против России

28.01.2021 11:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Энтони Блинкен: США могут предпринять конкретные действия против России

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  • 28.01.2021, 10:17
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Энтони Блинкен: США могут предпринять конкретные действия против России
Энтони Блинкен

Глава Госдепартамента выступил с жестким заявлением из-за ареста Навального.

США «глубоко обеспокоены» ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального и размышляют над ответными мерами после его ареста в России.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

«Мы глубоко озабочены безопасностью господина Навального, и главное, что его голос — это голос многих россиян, которых необходимо услышать, а не затыкать им рот», — заявил Блинкен.

Он уточнил, что не исключает, что США могут предпринять в ответ «конкретные действия».

Госсекретарь также заявил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России, включая использование химического оружия, кибератаки, вмешательство в американские выборы и предложение наград за атаки на американские войска в Афганистане.

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Глава Госдепартамента выступил с жестким заявлением из-за ареста Навального.
 
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