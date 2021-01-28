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Samsung будет продавать гибкие дисплеи сторонним компаниям
Источник материала: Onliner
Samsung планирует реализацию гибких дисплеев собственной разработки сторонним компаниям. Первая партия будет состоять из миллиона таких экранов,
Компания выпускает несколько версий гибких экранов: одни складываются вертикально (модель
Сейчас Samsung работает над новым поколением своих моделей смартфонов с гибкими экранами. Помимо нее, из крупных производителей такие модели устройств есть у Motorola и Huawei. По слухам, Apple тоже работает над iPhone с гибким экраном, однако точного подтверждения этой информации пока нет.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek MT6768 Helio P65, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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Samsung планирует реализацию гибких дисплеев собственной разработки сторонним компаниям. Первая партия будет состоять из миллиона таких экранов, сообщает ресурс IT...
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