Samsung будет продавать гибкие дисплеи сторонним компаниям

Источник материала: Onliner

Samsung планирует реализацию гибких дисплеев собственной разработки сторонним компаниям. Первая партия будет состоять из миллиона таких экранов, сообщает ресурс IT Home.

Компания выпускает несколько версий гибких экранов: одни складываются вертикально (модель Galaxy Z Flip ), другие горизонтально ( Galaxy Z Fold ). По данным источников, к дисплеям Samsung проявляют интерес некоторые производители смартфонов из Китая. У Huawei есть Mate X, так что вряд ли речь об этом бренде. Предположительно, дисплеи приглянулись Xiaomi и OPPO.

Сейчас Samsung работает над новым поколением своих моделей смартфонов с гибкими экранами. Помимо нее, из крупных производителей такие модели устройств есть у Motorola и Huawei. По слухам, Apple тоже работает над iPhone с гибким экраном, однако точного подтверждения этой информации пока нет.