В начале февраля на продажу выставят 50 квартир в наклонившейся новостройке на Купревича

Источник материала: Onliner

С 3 февраля минчане смогут заключить договоры строительства на 50 квартир в проблемной новостройке на Купревича. Эта многоэтажка, построенная возле бывшего русла реки, на финальной стадии дала крен, и вот уже год застройщик пытается согласовать проект усиления несущих конструкций, которое позволит людям заселиться в построенный дом. Возводить многоэтажку начали в декабре 2017 года. Сроки сдачи неоднократно сдвигались, и теперь застройщик наметил приемку на май 2021 года. Хотя еще месяц назад планировал сдать дом в апреле, называя этот срок напряженным.



Ноябрь 2019 года. Фото с форума Onliner

Теряя доверие к стройке и декларируемым срокам сдачи объекта, дольщики постепенно расторгали договоры долевого строительства: благо по условиям застройщик возвращал им полную сумму в долларовом эквиваленте. В феврале МДК вновь начнет заключать договоры на квартиры, от которых отказались дольщики.

Однушки, двушки и трешки будут выставлены на продажу во всех трех секциях монолитно-каркасного дома. В стоимость квадратного метра включено машино-место в паркинге. С учетом этого квадрат в однушке будет стоить $1240 долларов США, в двухкомнатных квартирах площадью от 59,8 кв. м до 71,7 кв. м — $1180, а в трешках площадью 85—96 кв.м. — $1130 за «квадрат». Половину стоимости квартиры необходимо внести сразу, остальная сумма может быть рассрочена до 1 июня. Соответствующая декларация опубликована в газете «Звязда».

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