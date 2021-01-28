Представлен новый бюджетный хетчбэк от Geely

Источник материала: Onliner В начале сентября в реестре выданных сертификатов соответствия «Госстандарта» появились сведения о двух новых для белорусского завода Geely моделях: GS и Tugella. Вторую машину — купеобразный SUV — уже продают. Сегодня настал черед представить еще один новый автомобиль — хетчбэк GS.













Geely GS (тип FE-X) — небольшой переднеприводный кросс-хетчбэк. Поставляется с 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 133 л. с. (как в седане Emgrand7, от которого намерены отказаться в ближайшем будущем). Коробка — 6-диапазонная «механика» и 6-ступенчатый «робот». В России продается по цене от 1,3 млн рублей (17 тысяч у. е.).









Обещают две комплектации: Comfort и Luxury - обе с "роботом". Последняя отличается среди прочего сенсорной панелью, панорамным люком, дисками, рулем с кнопками управления мультимедиа. Озвучены и цены: 43,9 тысячи и 46,9 тысячи рублей.





Читайте также: