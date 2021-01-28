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Представлен новый бюджетный хетчбэк от Geely

28.01.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В начале сентября в реестре выданных сертификатов соответствия «Госстандарта» появились сведения о двух новых для белорусского завода Geely моделях: GS и Tugella. Вторую машину — купеобразный SUV — уже продают. Сегодня настал черед представить еще один новый автомобиль — хетчбэк GS.

Представлен новый бюджетный хетчбэк от Geely

Представлен новый бюджетный хетчбэк от Geely

Представлен новый бюджетный хетчбэк от Geely

Geely GS (тип FE-X) — небольшой переднеприводный кросс-хетчбэк. Поставляется с 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 133 л. с. (как в седане Emgrand7, от которого намерены отказаться в ближайшем будущем). Коробка — 6-диапазонная «механика» и 6-ступенчатый «робот». В России продается по цене от 1,3 млн рублей (17 тысяч у. е.).

Представлен новый бюджетный хетчбэк от Geely

Представлен новый бюджетный хетчбэк от Geely

Обещают две комплектации: Comfort и Luxury - обе с "роботом". Последняя отличается среди прочего сенсорной панелью, панорамным люком, дисками, рулем с кнопками управления мультимедиа. Озвучены и цены: 43,9 тысячи и 46,9 тысячи рублей.

Представлен новый бюджетный хетчбэк от Geely

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В начале сентября в реестре выданных сертификатов соответствия «Госстандарта» появились сведения о двух новых для белорусского завода Geely моделях: GS и Tugella. Вторую...
 
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