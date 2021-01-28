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Узники Окрестина: 24 человека в шестиместной камере, без матрасов на кроватях

28.01.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Узники Окрестина: 24 человека в шестиместной камере, без матрасов на кроватях
Окрестина / Еврорадио
Условия в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске по-прежнему напоминают пытки. О них правозащитникам «Весны» рассказала Алеся Алексейчик, которая провела там трое суток. Во вторник, 26 января, суд Советского района оштрафовал её на 1450 рублей (50 базовых) по ч.3 ст. 23.34 КоАП.

По словам Алеси, в шестиместной камере №16 их было 24 человека. Это были женщины от 18 до 62 лет: финансовый аналитик, врач, культуролог, студентки, PR-менеджер, переводчица, дефектолог, сотрудница зоопарка, программистки, бухгалтер.

«Воздуха не хватало: доступа к окнам не было. Мы просили открыть «кормушку» — безрезультатно. От нехватки воздуха болела голова, всё время хотелось спать. Ложились на пол — там больше воздуха было. От этого постоянно впадали в сон. Матрасы у нас отобрали, поэтому мы спали на полу, столах, тумбах — это лучше, чем на железных прутьях», — вспоминает Алеся Алексейчик.


В воскресенье утром в камере якобы «провели дезинфекцию» — вылили на пол ведро с хлоркой. От этого стало плохо девушке с аллергией и больным сердцем. У второй была аллергия на запах курева. И когда включили вытяжку, откуда потянуло сигаретами, у девушки случился приступ удушья.

Среди заключённых была девушка с загипсованной рукой, говорит Алексейчик. Гипс нужно было снимать и делать рентген. Пять дней задержанная просила отвезти её на снятие гипса и рентген и получала только ответ: «Передам начальнику тюрьмы».

«Нам выдали туалетную бумагу и зубную пасту. На все остальные просьбы отвечали: «Нечего было ходить». Там остались девочки без матрасов, без таблеток с сильной зубной болью и гипсом», — говорит Алеся.


Кстати, в знак протеста против нечеловеческих условий содержания и незаконного задержания с 23 января в ЦИПе на Окрестина держит сухую голодовку Олег Заяц, осуждённый на 25 суток по ст. 23.34 и 23.4 КоАП.
 
Теги: Минск
 
 
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Среди заключённых была девушка с загипсованной рукой.
 
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