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Окрестина / Еврорадио

«Воздуха не хватало: доступа к окнам не было. Мы просили открыть «кормушку» — безрезультатно. От нехватки воздуха болела голова, всё время хотелось спать. Ложились на пол — там больше воздуха было. От этого постоянно впадали в сон. Матрасы у нас отобрали, поэтому мы спали на полу, столах, тумбах — это лучше, чем на железных прутьях», — вспоминает Алеся Алексейчик.

«Нам выдали туалетную бумагу и зубную пасту. На все остальные просьбы отвечали: «Нечего было ходить». Там остались девочки без матрасов, без таблеток с сильной зубной болью и гипсом», — говорит Алеся.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Узники Окрестина: 24 человека в шестиместной камере, без матрасов на кроватях Среди заключённых была девушка с загипсованной рукой.

По словам Алеси, в шестиместной камере №16 их было 24 человека. Это были женщины от 18 до 62 лет: финансовый аналитик, врач, культуролог, студентки, PR-менеджер, переводчица, дефектолог, сотрудница зоопарка, программистки, бухгалтер.В воскресенье утром в камере якобы «провели дезинфекцию» — вылили на пол ведро с хлоркой. От этого стало плохо девушке с аллергией и больным сердцем. У второй была аллергия на запах курева. И когда включили вытяжку, откуда потянуло сигаретами, у девушки случился приступ удушья.Среди заключённых была девушка с загипсованной рукой, говорит Алексейчик. Гипс нужно было снимать и делать рентген. Пять дней задержанная просила отвезти её на снятие гипса и рентген и получала только ответ: «Передам начальнику тюрьмы».Кстати, в знак протеста против нечеловеческих условий содержания и незаконного задержания с 23 января в ЦИПе на Окрестина держит сухую голодовку Олег Заяц, осуждённый на 25 суток по ст. 23.34 и 23.4 КоАП.