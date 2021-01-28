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Владельца магазина «Мой модны кут» Валерия Есипёнка задержали в суде

28.01.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Владельца магазина «Мой модны кут» Валерия Есипёнка задержали в суде
Фото: nn.by
Владельца магазина «Мой модны кут» Валерия Есипёнка задержали в суде Первомайского района. Там сегодня судят его жену, сообщают правозащитники.

Елена Есипёнок была задержана 26 января. Перед этим в магазин приходила проверка из МЧС. Предпринимателям выдали предписания по нарушениям, для устранения которых магазин был вынужден закрыться.


«Сегодня [во вторник] я поехал давать показания в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, а мне сообщили, что жену задержали прямо в магазине. Люди, которые были в торговом центре, рассказали, что Елена спрашивала у тех, кто ее задерживал: «За что вы меня забираете?» Ответили, что якобы за продажу незарегистрированной символики. При этом у нас изъяли вещи с «Погоней». Жену увезли в Советское РУВД», — рассказывал 26 января «НН» Валерий Есипёнок.



https://nn.by/?c=ar&i=267377&lang=ru
 
 
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