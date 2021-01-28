Источник материала: UDF



Фото: nn.by

«Сегодня [во вторник] я поехал давать показания в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, а мне сообщили, что жену задержали прямо в магазине. Люди, которые были в торговом центре, рассказали, что Елена спрашивала у тех, кто ее задерживал: «За что вы меня забираете?» Ответили, что якобы за продажу незарегистрированной символики. При этом у нас изъяли вещи с «Погоней». Жену увезли в Советское РУВД», — рассказывал 26 января «НН» Валерий Есипёнок.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владельца магазина «Мой модны кут» Валерия Есипёнка задержали в суде Он пришел на суд к жене.

была задержана 26 января. Перед этим в магазин приходила проверка из МЧС. Предпринимателям выдали предписания по нарушениям, для устранения которых магазин был вынужден закрыться.https://nn.by/?c=ar&i=267377&lang=ru