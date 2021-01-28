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Девальвация! Доллар улетел до максимума почти за три месяца утром 28 января

28.01.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Девальвация! Доллар улетел до максимума почти за три месяца утром 28 января
Иллюстративное фото
Белорусский рубль с ускорением дешевеет к валютной корзине. Сегодня утром её значение подскочило на 0,61%. Это максимальная скорость девальвации за последние 36 дней.

Уже третий день подряд белорусский рубль уверенно дешевеет к валютной корзине. С начала недели её стоимость подскочила на 1,46%, но это пока на 0,26% меньше, чем было в начале января.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:47:

Курс доллара улетел на максимум за 85 дней, прибавив сразу 0,0411 BYN до 2,6229 BYN/USD.

Доллар дорожает уже пятый день подряд. За это время его стоимость подскочила на 0,0857 BYN.

С начала января американец подорожал на 0,0440 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0283 BYN до 3,1651 BYN/EUR — это максимум за 23 дня.

Евро в паре с долларом укрепляется уже пятый раз подряд. Общее укрепление европейской валюты за это время составило 0,0852 BYN, но с начала месяца евро подешевел всего на 0,0029 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0031 BYN до 3,4368 BYN/100 RUB.

Российский рубль с начала января подешевел на 0,0503 BYN.

Московская биржа


Российский рубль начал активно девальвироваться к доллару и евро.

Стоимость доллара на Мосбирже взлетела до 76,12 российских рублей — максимума за два месяца. Евро подорожал до 92,06 российских рублей и оказался на максимуме за месяц.

На рубль давит падение валют развивающихся стран, которые дружно дешевеют к доллару.

Остановки «печатного станка» Федрезерва рынок боится как огня. Окончание программ QE может погрузить в «панику» рынки, взлетевшие благодаря дешевой ликвидности.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара улетел на максимум за 85 дней, прибавив сразу 0,0411 BYN до 2,6229 BYN/USD.
 
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