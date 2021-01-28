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Девальвация! Доллар улетел до максимума почти за три месяца утром 28 января
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Уже третий день подряд белорусский рубль уверенно дешевеет к валютной корзине. С начала недели её стоимость подскочила на 1,46%, но это пока на 0,26% меньше, чем было в начале января.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара улетел на максимум за 85 дней, прибавив сразу 0,0411 BYN до 2,6229 BYN/USD.
Доллар дорожает уже пятый день подряд. За это время его стоимость подскочила на 0,0857 BYN.
С начала января американец подорожал на 0,0440 BYN.
Курс евро подскочил на 0,0283 BYN до 3,1651 BYN/EUR — это максимум за 23 дня.
Евро в паре с долларом укрепляется уже пятый раз подряд. Общее укрепление европейской валюты за это время составило 0,0852 BYN, но с начала месяца евро подешевел всего на 0,0029 BYN.
Курс российского рубля снизился на 0,0031 BYN до 3,4368 BYN/100 RUB.
Российский рубль с начала января подешевел на 0,0503 BYN.
Московская биржа
Российский рубль начал активно девальвироваться к доллару и евро.
Стоимость доллара на Мосбирже взлетела до 76,12 российских рублей — максимума за два месяца. Евро подорожал до 92,06 российских рублей и оказался на максимуме за месяц.
На рубль давит падение валют развивающихся стран, которые дружно дешевеют к доллару.
Остановки «печатного станка» Федрезерва рынок боится как огня. Окончание программ QE может погрузить в «панику» рынки, взлетевшие благодаря дешевой ликвидности.
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Курс доллара улетел на максимум за 85 дней, прибавив сразу 0,0411 BYN до 2,6229 BYN/USD.
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