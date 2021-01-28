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Tesla впервые зафиксировала прибыль по итогам целого года

28.01.2021 11:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Производящая электромобили американская компания Tesla впервые с момента ее основания получила прибыль по итогам целого года.

Согласно корпоративной отчетности, в 2020 году чистая прибыль Tesla составила 721 млн долларов. В 2019 году компания понесла убытки в размере 862 млн долларов, а в 2018 году они достигли почти 1 млрд долларов.

Выручка Tesla по итогам 2020 года превысила 31,5 млрд долларов. В 2019 году данный показатель составил около 24,5 млрд долларов. Одной из причин финансового успеха компании стал рост объемов продаж электромобилей в Китае и европейских странах.

В январе 2020 года капитализация Tesla составляла менее 100 млрд долларов, год спустя оценивается примерно в 819 млрд долларов.

Tesla была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2003 году.

 
 
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Производящая электромобили американская компания Tesla впервые с момента ее основания получила прибыль по итогам целого года.
 
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