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Счастливый случай: 82-летняя старушка висела на карнизе дома в Витебске, ее сняли спасатели

28.01.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Престарелую женщину, висящую на карнизе третьего этажа дома №75 на улице Ленина в Витебске, 26 января заметили прохожие.



Спасатели снимают 82-летнюю старушку с карниза третьего этажа в Витебске. Фото МЧС

Звонок об этом происшествии поступил спасателям в 15:04. Приехав на вызов, они обнаружили, что на карнизе третьего этажа девятиэтажки находится старшука, как позже выяснится — 82-летняя жительница этого дома.

По какой причине пенсионерка оказалась с внешней стороны окна, не сообщается. Возможно, она мыла стекла и потеряла равновесие, успев в последний момент ухватиться за штору (на фото видна свисающая материя) или же зачем-то пыталась спуститься с помощью такого импровизированного средства.

Вернуться назад в квартиру бабушка самостоятельно не смогла. Спасатели установили автолестницу, по которой с помощью двух пожарных пенсионерка спустилась на землю.

Бригада скорой медицинской помощи осмотрела старушку, она не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась, сообщается пресс-службой МЧС.
 
Теги: Витебск
 
 
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Престарелую женщину, висящую на карнизе третьего этажа дома №75 на улице Ленина в Витебске, 26 января заметили прохожие.
 
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