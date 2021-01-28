ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"А как ты, гранатометатель, догадался?" Тумилович далеко послал министра спорта, раскритиковавшего белфутбол

28.01.2021 11:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Согласны с Тумиловичем?
1 из 2


27 января состоялась коллегия Минспорта и исполкома АБФФ, на которое спортивные чиновники, а также некоторые представители клубов «вышки» (например, босс «Минска» Игорь Шлойдо и рулевой «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус) обсуждали положение дел в бедовом белорусском футболе, который недавно был исключен из числа приоритетных видов спорта. К

аких-то прорывных идей по улучшению ситуации собравшиеся не озвучили (ну или они тщательно это скрывают), так что самой яркой деталью мероприятия стала речь министра спорта Сергея Ковальчука.

Экс-сотрудник службы безопасности Лукашенко высказался весьма сурово: заявил, что «белорусский футбол деградирует», а уровень, на который он скатился, – это «бардак и болото» (последние слова с сайта Минспорта уже прибрали). 

Также Ковальчук призвал совместными усилиями разработать концепцию развития, которая будет учитывать не только «эффективный опыт передовых стран», но и наши «национальные особенности» (собственный путь, сами понимаете). 

Все эти задачи, по словам Ковальчука, нужно решать «уже завтра», потому что «наша футбольная система нуждается в серьезном реформировании». 

Слова Ковальчука вызвали живую (и крайне негативную) реакцию у болельщиков. Очень многие недоумевают, почему при таком удручающем положении дел свой пост главы АБФФ сохраняет полковник артиллерии Владимир Базанов. 

В комментарии к новости о словах министра спорта на «Трибуне» ворвался даже Геннадий Тумилович. Да, по такому поводу экс-вратарь сборной зарегистрировался на сайте и высказался в своем стиле – особо не подбирая выражений.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Колькасьць заражэньняў каранавірусам у сьвеце перавысіла 100,8 млн, колькасьць ахвяр — 2,17 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by