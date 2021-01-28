Напомним, Елена Есипенок была задержана 26 января прямо в своем магазине вскоре после того, как муж уехад в ОБЭП по делам магазина.

По словам очевидцев, Елена спрашивала у тех, кто ее задерживал: "За что вы меня забираете". Ответили, что якобы за продажу незарегистрированной символики.





В итоге ее обвинили в незаконном "пикетировании"