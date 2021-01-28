Борьба за кровные: Михаил Ефремов не хочет отдавать деньги жене

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский актер Михаил Ефремов столкнулся с новым испытанием: на этот раз он вступил в "финансовую борьбу" с собственной женой Софией Кругликовой.

В настоящее время Ефремов отбывает срок в исправительной колонии под Белгородом: актера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за смертельное ДТП в Москве. И хотя близкое окружение кинозвезды и коллеги очень переживают за здоровье актера, его супругу волнует финансовое положение семьи.

Как сообщил Telegram-канал Mash, жена Ефремова потребовала отдать ей все "припрятанные" от нее деньги.

Оказалось, что перед своим арестом актер обналичил приличную сумму "кровных" и запер их в тайной ячейке банка. Причем, доступ к хранилищу есть только у него.

Пока актер расплачивается за содеянное, "семейные запасы" подошли к концу: Кругликова начала злиться, перестала собирать передачки и все чаще засылает адвокатов, требуя у Ефремова права на ячейку.

Что касается самого актера, он наотрез отказывается помогать жене: Ефремов держит оборону и игнорирует все угрозы благоверной.

Напомним, что недавно сын Ефремова Никита впервые рассказал о проблемах с алкоголем, а также письмах отца из колонии.

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