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Борьба за кровные: Михаил Ефремов не хочет отдавать деньги жене
28.01.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский актер Михаил Ефремов столкнулся с новым испытанием: на этот раз он вступил в "финансовую борьбу" с собственной женой Софией Кругликовой.
В настоящее время Ефремов отбывает срок в исправительной колонии под Белгородом:
Как сообщил Telegram-канал Mash, жена Ефремова потребовала отдать ей все "припрятанные" от нее деньги.
Оказалось, что перед своим арестом актер обналичил приличную сумму "кровных" и запер их в тайной ячейке банка. Причем, доступ к хранилищу есть только у него.
Пока актер расплачивается за содеянное, "семейные запасы" подошли к концу: Кругликова начала злиться, перестала собирать передачки и все чаще засылает адвокатов, требуя у Ефремова права на ячейку.
Что касается самого актера, он наотрез отказывается помогать жене: Ефремов держит оборону и игнорирует все угрозы благоверной.
Напомним, что недавно сын Ефремова Никита
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Любящая супруга известного актера потребовала отдать ей все наличные, которые он успел спрятать перед своим скандальным арестом.
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