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Не только лимон и сливки: пряности и специи, сочетающиеся с чаем и кофе

28.01.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Чашечка ароматного кофе или душистого чая – ежедневная традиция, позволяющая нам просыпаться по утрам, выдыхать в перерывах между работой и завершать свой продуктивный день.

Чайные и кофейные знатоки не боятся экспериментировать с любимыми напитками и щедро сдабривают их добавками, не ограничиваясь привычным лимоном или сливками. По словам гурманов, определенные пряности и специи подходят под разные жизненные ситуации, настроение и даже дни недели.

Пряности, улучшающие вкус кофе:

  • Кардамон, бадьян
  • Корица, имбирь
  • Мускатный орех, гвоздика
  • Ваниль
  • Лавровый лист

Специи, улучшающие вкус чая:

  • Мята, базилик
  • Кардамон, кориандр
  • Фенхель, бадьян, имбирь
  • Жасмин, бергамот

 
 
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Если вы давно хотели разнообразить чайные и кофейные церемонии или просто поэкспериментировать с добавками, Sputnik предлагает узнать, какие пряности улучшат вкус...
 
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