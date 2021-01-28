Не только лимон и сливки: пряности и специи, сочетающиеся с чаем и кофе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Чашечка ароматного кофе или душистого чая – ежедневная традиция, позволяющая нам просыпаться по утрам, выдыхать в перерывах между работой и завершать свой продуктивный день.

Чайные и кофейные знатоки не боятся экспериментировать с любимыми напитками и щедро сдабривают их добавками, не ограничиваясь привычным лимоном или сливками. По словам гурманов, определенные пряности и специи подходят под разные жизненные ситуации, настроение и даже дни недели.

Пряности, улучшающие вкус кофе:

Кардамон, бадьян

Корица, имбирь

Мускатный орех, гвоздика

Ваниль

Лавровый лист

Специи, улучшающие вкус чая:

Мята, базилик

Кардамон, кориандр

Фенхель, бадьян, имбирь

Жасмин, бергамот