|
Не только лимон и сливки: пряности и специи, сочетающиеся с чаем и кофе
28.01.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Чашечка ароматного кофе или душистого чая – ежедневная традиция, позволяющая нам просыпаться по утрам, выдыхать в перерывах между работой и завершать свой продуктивный день.
Чайные и кофейные знатоки не боятся экспериментировать с любимыми напитками и щедро сдабривают их добавками, не ограничиваясь привычным лимоном или сливками. По словам гурманов, определенные пряности и специи подходят под разные жизненные ситуации, настроение и даже дни недели.
Пряности, улучшающие вкус кофе:
Специи, улучшающие вкус чая:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы давно хотели разнообразить чайные и кофейные церемонии или просто поэкспериментировать с добавками, Sputnik предлагает узнать, какие пряности улучшат вкус...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)