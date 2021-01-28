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В Гомеле на несколько дней перекроют улицу Пролетарскую
Источник материала: Tut.by
Движение по улице Пролетарской на пересечении с Гагарина будет закрыто несколько дней, сообщили в Гомельском горисполкоме.
Ограничения будут действовать с 00.00 часов 29 января по 15.00 1 февраля. Они связаны с прокладкой тепловых сетей и водоснабжения.
В это время автобусы маршрутов №№ 4, 4А, 4-Т, 26, 26А пустят по улице Фрунзе, Интернациональной, проспекту Ленина и далее по маршрутам в обоих направлениях.
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Ограничения связаны с прокладкой тепловых сетей и водоснабжения.
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