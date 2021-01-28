Geely GS оказался дешевле, но крупнее Coolray. Первый тест-драйв новинки от «БЕЛДЖИ»

Источник материала: Tut.by

Новая модель Geely, которую завод обещал представить в начале года, поступила в официальную продажу. AUTO.TUT.BY уже успел провести короткий тест новинки и заочно сравнить ее с конкурентами. Ждет ли Geely GS успех других кроссоверов марки?

Классовая и кассовая принадлежность

Сложно причислить Geely GS к конкретному классу. По очертаниям кузова — типичный хэтчбек с сильно покатой задней частью. Но пластиковый обвес по периметру и здоровенные 18-дюймовые колеса недвусмысленно намекают, что это кроссовер. Кросс-хэтчбек, на самом деле, сочетание далеко не новое, хотя и слега забытое. Во всяком случае именно в сегменте С.

Да-да. Geely GS — это не «букашка» B-класса, а полноценный представитель класса С или, как его еще называют, гольф-класса. При длине 4440 мм он даже превосходит Volvo XC40 и чуть-чуть не дотягивает до Kia Sportage или Opel Grandland X. То есть популярные кроссоверы вроде Kia Rio X или Hyundai Creta — ему не конкуренты. Как минимум в том, что касается размеров. А вот по цене — да.





Предварительный прайс-лист на Geely GS выглядит просто. Что касается моторов и коробок передач и типа привода, то выбора у покупателя нет — только 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 133 л.с. (он хорош знаком покупателям седана Emgrand 7 и кроссовера Emgrand X7) в сочетании с 6-ступенчатым «роботом» производства Getrag. Привод — только передний, полного не предусмотрено в принципе.

Возможно, в следующем полугодии появится версия с механической коробкой передач. Пока же — только «робот». Завод ведет переговоры с поставщиками «механики».

Уровней оснащения два — Comfort за 43 900 рублей и Luxury за 46 900. При этом более компактный Coolray оказывается дороже — от 48 500 рублей. А самый доступный Geely Atlas в комплектации Comfort с 1,8-литровым турбомотором и АКП стоит минимум 51 500 рублей. Доступно четыре цвета — кристальный белый, белое золото, кеанитово-синий, марсианский красный.

Надо еще добавить, что на наш рынок пришел Geely GS до рестайлинга. В Китае продается обновленный автомобиль с иной внешностью и более стильным интерьером. Более того, уже в этом году появится новое поколение GS с кардинально новым интерьером.



Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»

На пресс-конференции, посвященной официальному старту продаж, Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», сказал, что сейчас автомобиль производится методом крупноузловой сборки, но как и в истории с Coolray, если будет спрос на новинку, завод готов наладить ее производство по полному циклу, со сваркой и окраской кузова.



Так выглядит Geely GS с окраской «кеанитово-синий»

Мы поинтересовались, почему у нас будут продавать дорестайлинговую версию.

— У нас с заводом плановая работа, но пандемия и все, что с ней связано, накладывает отпечаток на стратегию Geely. Например, некоторые моторы становятся недоступны. Иногда цикл новой модели короткий, несмотря на какие-то обновления. То, что мы предлагаем, проверено на китайском рынке и считается перспективным. В случае спроса затраты на постановку этой модели на конвейер будут минимальными, как и риски, — пояснил Геннадий Свидерский.

Неплохо оснащение, но есть нюансы

Самое время поговорить об оснащении. Базовая версия Comfort вполне прилично оснащена: литые диски R17, электромеханический стояночный тормоз, датчики парковки спереди и сзади, система бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, электропривод и обогрев зеркал заднего вида, подогрев форсунок омывателя, стереосистема с MP3, климат-контроль, круиз-контроль. Подушек безопасности всего две, но есть система курсовой устойчивости.





Нам для тест-драйва выдали автомобиль в комплектации Luxury. Она подразумевает наличие 18-дюймовых литых дисков, комбинированную обивку кресел эко-кожей, камеру заднего вида, панорамную крышу, электропривод кресла водителя, мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном и bluetooth, подогрев заднего дивана, боковые подушки и шторки безопасности.

При этом уже порядком устаревшую платформу выдает отсутствие регулировки руля по вылету — изменить можно только угол наклона. Датчиков дождя тоже нет, а вот автоматическое включение света фар есть. При этом фары традиционные, галогенные. Никаких модных светодиодов.

Добротно и без откровений





Кратко пробежимся по интерьеру. Здесь все давно знакомо и понятно по другим моделям — Atlas или Emgrand 7. Вот рулевое колесо с большим диаметром и слегка выпуклой ступицей, вот блок климат-контроля — простенького, однозонного. Посе стильного джойстика трансмиссии торчащий рычаг в Geely GS выглядит архаизмом. В остальном — нормально. Качество материалов приличное, кричаще бюджетных решений нет.

Форма передних кресел мне не понравилась. Подушка короткая и узкая, да и спинка не подойдет людям с комплекцией шире средней. Огорчило отсутствие регулировки руля по вылету — очень хотелось вытянуть его немного на себя. Из-за этого пришлось искать компромисс между правильным положением рук на рулевом колесе и близостью к педалям.





Зато сзади просто потрясающе много места. Запас огромный и для ног, и для головы. Кажется, все преимущества колесной базы в 2700 мм достались именно задним пассажирам. Есть в их распоряжении и порт USB для зарядки, и подлокотник с подстаканниками. Но спинка по углу наклона не регулируется. В плюсы запишем и едва заметный тоннель пола — третьему пассажиру он не будет мешать.





Кажется, в погоне за простором для задних пассажиров жертвой пал багажник. Его объем — всего 330 литров. Это даже меньше, чем у более компактного Coolray. У того же Volvo XC40 — вообще 460 литров. Часть вины за это можно возложить и на дизайн с сильно покатой задней частью. Можно вытащить из подполья пенопластовый вкладыш и запаску-докатку и дополнительно получить еще литров 80 объема.

Едет уверенно, но чудес экономии не ждите





Связка из 130-сильного атмосферного двигателя и роботизированной трансмиссии работает неплохо, если не задаваться целью обогнать собственную тень. Можно выбрать из трех режимов движения — нормальный, экономичный и спортивный. Сама трансмиссия — производства именитой компании Getrag. Здесь два сухих сцепления и шесть передач.

В «спорте» коробка передач, по ощущениям, переключается чуть быстрее и на более высоких оборотах. В большинстве режимов движения «робот» неплохо справляется, но ему свойственны заминки и подергивания в переходных режимах. Например, если катиться с пешеходной скоростью и потом даже легко нажать на газ, автомобиль дергается, словно неопытный водитель грубо сработал педалью сцепления.





По паспорту Geely GS разгоняется до «сотни» за 10,3 секунды. Но развращенный турбомоторами мозг воспринимает динамику с атмосферным двигателем тягучей и натужной. Мотор ревет, а ожидаемого ускорения нет. Кстати, именно довольно грубый звук двигателя является солирующим в движении. Эх, нам бы 1,4-литровый турбированный агрегат на 140 л.с., который есть на актуальной китайской версии Geely GS…

Проще говоря — нет смысла пытаться выжать из этого мотора все соки. А вот если ездить спокойно, в полпедали, то все станет на свои места, в том числе и расход топлива. Я сделал короткий замер, обнулившись перед МКАД и проехав около 13 км. Бортовой компьютер показал 8,6 литра. Много. Возможно, после обкатки будет меньше.

Клиренса в 180 мм (кстати, на все той же китайской версии его увеличили до 193 мм) хватает для того, чтобы вообще особенно не обращать внимания на рельеф местности и высоту бордюров. У подвески есть запас энергоемкости, но при этом при проезде неровностей ощущаются вибрации тяжелых 18-дюймовых колес. Предположу, что на базовых 17-дюймовых шинах ситуация будет лучше.

Что касается нюансов управляемости, то вряд ли Geely GS обрадует активных водителей. Крены хоть и относительно невелики, но вот совершенно неинформативное рулевое управление отбивает охоту проезжать повороты на пределе. Да и на прямой хотелось бы иметь более внятную обратную связь. А так руление напоминает компьютерный симулятор.

Для адептов старой школы





На мой взгляд, главными конкурентами для Geely GS все же будут представители SUV сегмента B. Тогда при схожих ценах и комплектациях Geely предложит более просторный салон. Что касается внутренней конкуренции — я имею ввиду близость цен с Geely Coolray — то вряд ли она возможна. Уж слишком разная должна быть аудитория у этих двух автомобилей. По сути Geely GS — это современный формат кросс-хэтча для ретрограда. Проверенный атмосферный мотор, нет дорогущих светодиодных фар, бронебойная подвеска и огромный клиренс. При этом хорошее оснащение. Придется смириться только с не самой удобной посадкой водителя и маленьким багажником.

Выражаем признательность Джили Центр Минск за предоставленный для тест-драйва автомобиль.

Geely GS в деталях



По бокам центральной консоли есть удобные кармашки для мелочей



Мультимедийная система подключается к точке доступа по wi-fi. Но соединить можно только телефон на Android



Показания бортового компьютера листаются кнопкой на панели приборов. Неудобно



Зеркала просто огромные, как у полноценного внедорожника. И это очень удобно



Клиренс в 180 мм позволяет смело парковаться перед бордюрами



Панорамный люк не открывается



В подлокотнике расположены кнопки подогрева задних сидений



Под полом багажника есть пластиковый органайзер, а уже под ним лежит «докатка»



Камера заднего вида имеет траекторные подсказки

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Geely GS Рабочий объем, см3 1799 Максимальная мощность, л. с. 131 Максимальный крутящий момент, Нм 170 Максимальная скорость, км/ч 180 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 10,3 Расход топлива, л/100 км (средний) 6,9 Длина, мм 4440 Ширина, мм 1833 Высота, мм 1573 Колесная база, мм 2700 Клиренс, мм 180