В Дублине убили 16-летнего футболиста

Источник материала: Tut.by

Шестнадцатилетний футболист ирландского «Богемиана» Джош Данн погиб в Дублине в результате ножевого ранения. Как сообщается на сайте клуба, инцидент произошел в столичном районе Ист-Уолл, пишет РБК.

Во вторник вечером в Дублине произошла потасовка между двумя компаниями, в результате которой 16-летний Данн получил несколько ножевых ранений. Он был доставлен в больницу, однако врачам спасти жизнь спортсмена не удалось. Дублинская полиция возбудила уголовное дело, сообщило издание The Irish Sun.



Фото: пресс-служба «Богемиана»

«Все в „Богемиан“ опустошены, узнав о смерти Джоша Данна при трагических обстоятельствах. Джош был талантливым молодым футболистом. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Это тяжелое время для бывших одноклубников Джоша. Трудно представить себе потерю такого молодого человека в таких обстоятельствах. Мы призываем игроков или их родителей обращаться за помощью, если они испытывают трудности. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать наших спортсменов, бывших или действующих», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Данн проходил обучение в академии «Богемиан». «Богемиан» — 11-кратный чемпион Ирландии. В последний раз клуб выигрывал национальное первенство в 2009 году. Также на его счету семь побед в Кубке страны.