Источник материала: Tut.by

Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль. Об этом сообщает Variety.



Фото: Reuters

Мероприятие пройдет не с 11 по 25 мая, а с 6 по 17 июля. Причина та же, что и в прошлом году - пандемия. В обычных условиях перенести киносмотр на июль было бы невозможно из-за высокого туристического сезона и загруженности отелей на Лазурном берегу. Но из-за ограничений в сфере туризма многие объекты остаются закрытыми.

Напомним, в 2020 году Каннский кинофестиваль вовсе отменили , хотя изначально тоже объявляли о переносе. Многие фильмы показали на других смотрах или выпустили под брендом Канн.