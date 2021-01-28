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Каннский кинофестиваль перенесли

28.01.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль. Об этом сообщает Variety.


Фото: Reuters

Мероприятие пройдет не с 11 по 25 мая, а с 6 по 17 июля. Причина та же, что и в прошлом году - пандемия. В обычных условиях перенести киносмотр на июль было бы невозможно из-за высокого туристического сезона и загруженности отелей на Лазурном берегу. Но из-за ограничений в сфере туризма многие объекты остаются закрытыми.

Напомним, в 2020 году Каннский кинофестиваль вовсе отменили, хотя изначально тоже объявляли о переносе. Многие фильмы показали на других смотрах или выпустили под брендом Канн.

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Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль. Об этом сообщает Variety.
 
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