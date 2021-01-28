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Могилевские налоговики нашли нарушения у 100% организаций и ИП, к которым пришли с мониторингами

28.01.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевские налоговики рассказали, что в 2020 году провели 38 мониторингов субъектов хозяйствования (как правило, в таких случаях речь идет про организации и индивидуальных предпринимателей. — Прим. ред.). «Во всех случаях установлены нарушения и недостатки», — уточнили в инспекции МНС по Могилевской области. Причем в некоторых случаях — повторно. К примеру, при втором мониторинге нарушения нашли в торговых объектах компании, которая занимается продажей дешевых товаров легпрома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В налоговой уточняют, что в условиях либерализации экономики контроль проводят «с использованием мер профилактического и предупредительного характера, в том числе путем проведения мониторинга».

По результатам мониторингов в 2020 году сумма наложенных административных штрафов составила 3 350,7 рубля.

Если при мониторинге налоговики находят нарушения, то они вручают рекомендации по их устранению. Если же при повторном мониторинге найдут аналогичные нарушения, то «принимается решение о применении в установленном законодательством порядке мер административной ответственности», уточняют в инспекции МНС.

В налоговой приводят пример, что повторное нарушение допустило ООО, которое занимается продажей товаров легкой промышленности «под маркой дешевых товаров». При мониторинге в торговых объектах нашли повторное нарушение — невыдача покупателю чека при покупке товара за наличные. «За указанное нарушение работник ООО „М“ привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.18 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 27 рублей, который поступил в бюджет», — рассказывают в инспекции МНС по Могилевской области.

 
 
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Могилевские налоговики рассказали, что в 2020 году провели 38 мониторингов субъектов хозяйствования (как правило, в таких случаях речь идет про организации и...
 
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