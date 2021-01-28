Samsung выпустит смартфон с батареей на 5000 мА·ч за 100 долларов

Источник материала: Tut.by

Samsung вскоре покажет еще один бюджетный смартфон с батареей повышенной емкости и относительно невысокой ценой. Описание аппарата появилось на индийской версии Amazon.





Устройство назовут Galaxy M02. В его активе окажется экран на 6,5 дюйма с разрешением HD+, а также вырезом-каплей для фронтальной камеры. Еще одна особенность будущего устройства — встроенный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. Предположительно, гаджет получится не заряжать по полтора-два дня.

Другие спецификации телефона пока официально не раскрыты. Но, судя по «сливам» в Сети, телефон получит процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ постоянного хранилища, сдвоенную основную камеру, а также возможность одновременной установки карты памяти microSD и двух nanoSIM-карт.

При этом, если верить «утечкам», цена установится в районе 100 долларов. Девайс могут анонсировать уже 2 февраля.