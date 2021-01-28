В суде задержали владельца магазина «Мой модны кут», который пришел на процесс жены

Источник материала: Салiдарнасць

Предприниматель успел передать адвокату жены видео, которое доказывает ее невиновность, пишет TUT.BY .





В суде Советского района Минска по ст. 23.34 судят жену владельца магазина сувениров «Мой модны кут» Елену Есипенок. Во время суда задержали и ее мужа — Валерия Есипенка, сообщает Вясна .

Елену задержали 26 января прямо в магазине , как успели услышать покупатели, — за продажу незарегистрированной символики. Валерий Есипенок в этот момент сам находился в ОБЭП, давал показания, но потом был на свободе.

27 января жену Есипенка стали судить за одиночный пикет по ч. 1 ст. 23.34, который она якобы проводила 26 января на проспекте Независимости, 58. По этому адресу размещается ТЦ «Московско-Венский», где и работает магазин «Мой модны кут».

Свидетель-милиционер Громов утверждал, что Елена пикетировала 20−30 минут. Судья Александр Волк объявил перерыв, чтобы получить видео, которое докажет, что в это время она находилась в магазине.

После перерыва 28 января на процесс пришел владелец магазина — Валерий Есипенок, его задержали до начала заседания. Ему сказали, что в отношении него проводится проверка. Есипенок успел передать адвокату Елены видео, которое доказывает ее невиновность.

Судья Волк отправил дело Елены на доработку. Пока не ясно, освободят ли ее.