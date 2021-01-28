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Как Лукашенко видит ситуацию внутри страны: «Пресечения любых действий, направленных против государства»

28.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель провел совещание по вопросам совершенствования законодательства, обозначив «главное» и «главных».

Как Лукашенко видит ситуацию внутри страны: «Пресечения любых действий, направленных против государства»

– Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов, – сказал Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что за последние годы в стране «многое сделано в направлении либерализации правовых норм».

– Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное.

Лукашенко озвучил, что по предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству:

– Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например, в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России? Ответы на эти вопросы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране.

Было перечислено, что эту работу координирует:

Государственный секретариат Совета безопасности

Активно осуществляет надзор за соблюдением законодательства:

Генеральная прокуратура

Обеспечивает судебное рассмотрение материалов, подготовленных правоохранительными и иными уполномоченными органами:

Верховный суд

– Поэтому хочу услышать от присутствующих здесь руководителей максимально взвешенные предложения по тематике совещания. Нужно не увлекаться частностями и ведомственными интересами, а подумать о глобальном, прежде всего о последствиях для безопасности страны.

Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства.

Лукашенко, 28 января

 
 
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Белорусский правитель провел совещание по вопросам совершенствования законодательства, обозначив «главное» и «главных».
 
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