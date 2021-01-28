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Как Лукашенко видит ситуацию внутри страны: «Пресечения любых действий, направленных против государства»
28.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский правитель провел совещание по вопросам совершенствования законодательства, обозначив «главное» и «главных».
– Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов, – сказал Лукашенко, сообщает
Он отметил, что за последние годы в стране «многое сделано в направлении либерализации правовых норм».
– Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное.
Лукашенко озвучил, что по предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству:
– Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например, в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России? Ответы на эти вопросы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране.
Было перечислено, что эту работу координирует:
Государственный секретариат Совета безопасности
Активно осуществляет надзор за соблюдением законодательства:
Генеральная прокуратура
Обеспечивает судебное рассмотрение материалов, подготовленных правоохранительными и иными уполномоченными органами:
Верховный суд
– Поэтому хочу услышать от присутствующих здесь руководителей максимально взвешенные предложения по тематике совещания. Нужно не увлекаться частностями и ведомственными интересами, а подумать о глобальном, прежде всего о последствиях для безопасности страны.
Лукашенко, 28 января
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Как Лукашенко видит ситуацию внутри страны: «Пресечения любых действий, направленных против государства»
Белорусский правитель провел совещание по вопросам совершенствования законодательства, обозначив «главное» и «главных».
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