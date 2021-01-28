«Бриджертоны» сдвинули «Ведьмака» с титула самого популярного сериала Netflix

Источник материала: Onliner

Netflix назвала самый популярный сериал по итогам января. Им стала работа «Бриджертоны», новинка прошлого года. Сериал посмотрели с более чем 82 миллионов аккаунтов, что сделало его самым популярным в истории Netflix.

Платформа считает только аккаунты, которые посмотрели контент минимум две минуты. Ранее самым популярным сериалом был «Ведьмак» — за первый месяц с момента релиза его посмотрели на 76 миллионах аккаунтов. Также одним из наиболее интересных аудитории проектов оказался криминальный сериал «Люпен»: новинку посмотрели с более чем 70 миллионов аккаунтов.

Драматический сериал «Бриджертоны» рассказывает о восьми братьях и сестрах богатого семейства, которые живут в начале девятнадцатого века.