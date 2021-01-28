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«Бриджертоны» сдвинули «Ведьмака» с титула самого популярного сериала Netflix
Источник материала: Onliner
Netflix
Платформа считает только аккаунты, которые посмотрели контент минимум две минуты. Ранее самым популярным сериалом был «Ведьмак» — за первый месяц с момента релиза его посмотрели на 76 миллионах аккаунтов. Также одним из наиболее интересных аудитории проектов оказался криминальный сериал «Люпен»: новинку посмотрели с более чем 70 миллионов аккаунтов.
Драматический сериал «Бриджертоны» рассказывает о восьми братьях и сестрах богатого семейства, которые живут в начале девятнадцатого века.
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