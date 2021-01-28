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«Хорошо, что скорость небольшая». Вы бы тоже испугались, увидев перед собой инспектора (видео)
Источник материала: Onliner
Ко встрече с инспектором ГАИ разные водители относятся по-разному. Одни спокойны, другие нервничают, у одних все в порядке, к другим могут быть вопросы. Но бывают ситуации, когда ни один водитель не будет рад увидеть впереди инспектора. Более того: увидев инспектора впереди, водители пугаются и бьют по тормозам.
Видео в
— Прыгнул под колеса! Машина ГАИ в левом ряду остановилась без мигалок и так далее, — рассказал нам автор видео.
Пересмотрите ролик. Действительно, в крайней левой полосе находится милицейская машина, но можно ли было ожидать, что оттуда выйдет сотрудник? Инспектор же направился к автомобилю, стоящему со включенной аварийной сигнализацией.
— Хорошо, у меня скорость была небольшая, — выдыхает наш читатель.
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