«Хорошо, что скорость небольшая». Вы бы тоже испугались, увидев перед собой инспектора (видео)

Источник материала: Onliner

Ко встрече с инспектором ГАИ разные водители относятся по-разному. Одни спокойны, другие нервничают, у одних все в порядке, к другим могут быть вопросы. Но бывают ситуации, когда ни один водитель не будет рад увидеть впереди инспектора. Более того: увидев инспектора впереди, водители пугаются и бьют по тормозам.

Видео в чат-бот Onliner прислал наш читатель. 26 января, 8:43 на часах, Минск, улица Толстого. Автомобиль подъезжает к светофору, перестраивается в свободную полосу. Внезапно слева появляется инспектор.

— Прыгнул под колеса! Машина ГАИ в левом ряду остановилась без мигалок и так далее, — рассказал нам автор видео.

Пересмотрите ролик. Действительно, в крайней левой полосе находится милицейская машина, но можно ли было ожидать, что оттуда выйдет сотрудник? Инспектор же направился к автомобилю, стоящему со включенной аварийной сигнализацией.

— Хорошо, у меня скорость была небольшая, — выдыхает наш читатель.