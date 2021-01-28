ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

28.01.2021 11:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Как в случае и с офисными столами, основная идея геймерских заключается в том, чтобы разместить на поверхности все необходимое с комфортом. Только в данном случае речь идет про мышки, клавиатуры, несколько мониторов, кружку чая, тарелку овсянки и самого игрока. А потому в геймерском столе не найти полочек, ящиков и многоэтажных надстроек. Но при этом во многих продвинутых моделях есть вырез разной глубины, подстаканники, RGB-подсветка и нестандартные решения по кабель-менеджменту.

Года два назад такого разнообразия геймерских столов не было. Эксперты говорят, что появлению такой категории товаров во многом поспособствовала популярность киберспорта и стриминга. Крутые стримеры и киберспортсмены играют за крутыми столами, сидя в крутых геймерских креслах. Зритель видит это и хочет так же.

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

Продвинутый геймерский стол отличается наличием отводов под провода, подвесом для наушников и даже подставками для стаканов, бутылок, чашек, а также в первую очередь вырезом. Он обеспечивает комфортное положение на столе для предплечий. Геймер буквально заезжает в стол, и его руки целиком располагаются на столешнице, предплечья не упираются в острую кромку.

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

Геймерский стол Generic Comfort Gamer2/NE
геймерский стол, прямоугольная форма, 1500x900 мм, высота 750 мм, материал: ЛДСП (столешница), ЛДСП (опоры)
725 р.
4 предложения
Геймерские столы в Каталоге Onliner

Стоимость наиболее крутых геймерских столов запросто может перевалить за $500 в эквиваленте. Такие столы уже сами по себе надо подключать к сети питания. Как, например, модель Cougar Mars с шириной столешницы в полтора метра и глубиной в 77 см. Эту модель можно назвать квинтэссенцией геймерского стола. Поверхность отделана под карбон, по бокам находится RGB-подсветка, в наличии широкий вырез.

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

Геймерский стол Cougar Mars
геймерский стол, прямоугольная форма, 1533x771 мм, высота 750 мм ( 850 мм, материал: ЛДСП (столешница), окрашенная сталь (опоры)
1365 р.
3 предложения
Геймерский стол Cougar Mars 120
геймерский стол, прямоугольная форма, 1250x740 мм, высота 810 мм, материал: ЛДСП (столешница), окрашенная сталь (опоры)
907 р.
2 предложения
Геймерские столы в Каталоге Onliner

Но высокой функциональностью стол отличается благодаря двум модулям управления. Они подключаются напрямую к компьютеру. Благодаря комплектным переходникам прямо на стол можно вывести разъемы под наушники и микрофон, кнопку включения и перезагрузки компьютера, USB-порты для подключения мыши и клавиатуры.

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

Весит такой стол под 40 кг из-за прочной стальной рамы, с помощью которой можно регулировать высоту. Прочная конструкция нужна для того, чтобы выдержать два-три монитора, которыми в теории геймер захочет нагрузить пространство.

Многие геймеры прямо живут за своими столами, пьют чай и обедают. А потому и к поверхности таких столов предъявляются дополнительные требования. И часто их обклеивают пленкой, стилизованной под карбон, но устойчивой к воде, температуре и царапинам. Разбавляется это подвесным подстаканником и держателем для наушников.

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

Геймерский стол ThunderX3 ED3
геймерский стол, прямоугольная форма, 1120x600 мм, высота 750 мм, материал: ЛДСП (столешница), окрашенная сталь (опоры)
590 р.
4 предложения
Геймерский стол ThunderX3 ED7
геймерский стол, прямоугольная форма, 1400x600 мм, высота 730 мм ( 1230 мм, материал: ЛДСП (столешница), окрашенная сталь (опоры)
1225 р.
4 предложения
Геймерские столы в Каталоге Onliner

Есть и относительно свежий тренд — столы, которые идут в комплекте сразу с ковриками. Даже не с ковриками, а коврами, которые полностью закрывают столешницу. Практичность такого решения спорная, но спрос есть, а значит будет и предложение.



Геймерский стол Arozzi Arena Gaming Desk (черный/красный/черный)
геймерский стол, нестандартная форма, 1600x820 мм, высота 710 мм ( 810 мм, материал: МДФ (столешница), окрашенная сталь (опоры)
1260 р.
1 предложение
Геймерский стол Arozzi Arena Gaming Desk (черный/синий)
геймерский стол, нестандартная форма, 1600x820 мм, высота 710 мм ( 810 мм, материал: МДФ (столешница), окрашенная сталь (опоры)
1260 р.
1 предложение
Геймерский стол Arozzi Arena Gaming Desk (черный/зеленый)
геймерский стол, нестандартная форма, 1600x820 мм, высота 710 мм ( 810 мм, материал: МДФ (столешница), окрашенная сталь (опоры)
1260 р.
1 предложение
Игровые столы в Каталоге Onliner

Кроме металлических рам, в конструкции столов используются и более дешевые, но массивные опоры, которые создают устойчивость и способны выдерживать на себе большой вес.

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

Геймерский стол Generic Comfort Gamer2/NB
геймерский стол, прямоугольная форма, 1500x900 мм, высота 750 мм, материал: ЛДСП (столешница), ЛДСП (опоры)
725 р.
2 предложения
Геймерский стол Generic Comfort Gamer2/NR
геймерский стол, прямоугольная форма, 1500x900 мм, высота 750 мм, материал: ЛДСП (столешница), ЛДСП (опоры)
725 р.
2 предложения
Геймерские столы в Каталоге Onliner

Некоторые геймерские столы оборудуют системами регулировки высоты с моторчиками. За такими можно играть как сидя, так и стоя, есть функция памяти высоты стола — по нажатию одной кнопки она выставляется автоматически на заранее заданный параметр. Но такая система заметно удорожает конечный продукт.

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

Стол Eureka Ergonomic ERK-EHD-I1-B
стол для работы, прямоугольная форма, полка для клавиатуры, 1170x590 мм, высота 700 мм ( 1200 мм, материал: МДФ (столешница), сталь (опоры)
1644 р.
2 предложения
Геймерские столы в Каталоге Onliner

Но это все дорогие столы. Бюджетный сегмент обычно характеризуется минимализмом — вырез под удобную посадку и провода, акцентный яркий цвет по краю черной столешницы, простая металлическая рама. Просто, но в то же время достаточно удобно и доступно.

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

Геймерский стол Eureka Ergonomic ERK-EDK-X1S
геймерский стол, прямоугольная форма, 1130x615 мм, высота 775 мм, материал: МДФ (столешница), окрашенная сталь (опоры)
699 р.
2 предложения
Геймерский стол Gravitonus Smarty One (синий)
4 отзыва
геймерский стол, прямоугольная форма, 1200x750 мм, высота 730 мм, окрашенная сталь (опоры)
429 р.
2 предложения
Геймерский стол UNIQUE Dynamiq V2 CN-1909
геймерский стол, прямоугольная форма, 1200x600 мм, высота 715 мм, материал: МДФ (столешница), окрашенная сталь (опоры)
375 р.
2 предложения
Геймерские столы в Каталоге Onliner

Встречаются и вовсе экзотические варианты геймерских столов. Этот сегмент рынка не очень широкий, конкурировать приходится с большим количеством производителей, а потому появляются и экспериментальные столы с совсем уж неожиданными фишками. Как, например, стол компании Eureka с датчиком звука. Если на столе стоят колонки, то подсветка на столешнице, спрятанная под стеклянной поверхностью, будет моргать им в такт. Стол небольшой, дорогой, стекло устойчиво к царапинам. Но практичным для геймера такое решение вряд ли назовешь.

С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

Кто покупает геймерские столы? В основном за ними приходят люди 25 лет и старше, которые уже знают о существовании подобных вещей. Да, есть и родители с детьми, которые еще не совсем понимают, зачем им менять домашний стол на нечто столь экзотическое.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как в случае и с офисными столами, основная идея геймерских заключается в том, чтобы разместить на поверхности все необходимое с комфортом. Только в данном случае...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лобовое столкновение Suzuki и Mercedes, пострадали женщина с ребенком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by