С RGB-подсветкой и подстаканником. Что могут предложить заядлому игроку геймерские столы?

Источник материала: Onliner Как в случае и с офисными столами, основная идея геймерских заключается в том, чтобы разместить на поверхности все необходимое с комфортом. Только в данном случае речь идет про мышки, клавиатуры, несколько мониторов, кружку чая, тарелку овсянки и самого игрока. А потому в геймерском столе не найти полочек, ящиков и многоэтажных надстроек. Но при этом во многих продвинутых моделях есть вырез разной глубины, подстаканники, RGB-подсветка и нестандартные решения по кабель-менеджменту.

Года два назад такого разнообразия геймерских столов не было. Эксперты говорят, что появлению такой категории товаров во многом поспособствовала популярность киберспорта и стриминга. Крутые стримеры и киберспортсмены играют за крутыми столами, сидя в крутых геймерских креслах. Зритель видит это и хочет так же.





Продвинутый геймерский стол отличается наличием отводов под провода, подвесом для наушников и даже подставками для стаканов, бутылок, чашек, а также в первую очередь вырезом. Он обеспечивает комфортное положение на столе для предплечий. Геймер буквально заезжает в стол, и его руки целиком располагаются на столешнице, предплечья не упираются в острую кромку.





Стоимость наиболее крутых геймерских столов запросто может перевалить за $500 в эквиваленте. Такие столы уже сами по себе надо подключать к сети питания. Как, например, модель Cougar Mars с шириной столешницы в полтора метра и глубиной в 77 см. Эту модель можно назвать квинтэссенцией геймерского стола. Поверхность отделана под карбон, по бокам находится RGB-подсветка, в наличии широкий вырез.









Но высокой функциональностью стол отличается благодаря двум модулям управления. Они подключаются напрямую к компьютеру. Благодаря комплектным переходникам прямо на стол можно вывести разъемы под наушники и микрофон, кнопку включения и перезагрузки компьютера, USB-порты для подключения мыши и клавиатуры.





Весит такой стол под 40 кг из-за прочной стальной рамы, с помощью которой можно регулировать высоту. Прочная конструкция нужна для того, чтобы выдержать два-три монитора, которыми в теории геймер захочет нагрузить пространство.

Многие геймеры прямо живут за своими столами, пьют чай и обедают. А потому и к поверхности таких столов предъявляются дополнительные требования. И часто их обклеивают пленкой, стилизованной под карбон, но устойчивой к воде, температуре и царапинам. Разбавляется это подвесным подстаканником и держателем для наушников.









Есть и относительно свежий тренд — столы, которые идут в комплекте сразу с ковриками. Даже не с ковриками, а коврами, которые полностью закрывают столешницу. Практичность такого решения спорная, но спрос есть, а значит будет и предложение.







Кроме металлических рам, в конструкции столов используются и более дешевые, но массивные опоры, которые создают устойчивость и способны выдерживать на себе большой вес.





Некоторые геймерские столы оборудуют системами регулировки высоты с моторчиками. За такими можно играть как сидя, так и стоя, есть функция памяти высоты стола — по нажатию одной кнопки она выставляется автоматически на заранее заданный параметр. Но такая система заметно удорожает конечный продукт.









Но это все дорогие столы. Бюджетный сегмент обычно характеризуется минимализмом — вырез под удобную посадку и провода, акцентный яркий цвет по краю черной столешницы, простая металлическая рама. Просто, но в то же время достаточно удобно и доступно.





Встречаются и вовсе экзотические варианты геймерских столов. Этот сегмент рынка не очень широкий, конкурировать приходится с большим количеством производителей, а потому появляются и экспериментальные столы с совсем уж неожиданными фишками. Как, например, стол компании Eureka с датчиком звука. Если на столе стоят колонки, то подсветка на столешнице, спрятанная под стеклянной поверхностью, будет моргать им в такт. Стол небольшой, дорогой, стекло устойчиво к царапинам. Но практичным для геймера такое решение вряд ли назовешь.





Кто покупает геймерские столы? В основном за ними приходят люди 25 лет и старше, которые уже знают о существовании подобных вещей. Да, есть и родители с детьми, которые еще не совсем понимают, зачем им менять домашний стол на нечто столь экзотическое.