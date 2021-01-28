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Лобовое столкновение Suzuki и Mercedes, пострадали женщина с ребенком

28.01.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла вчера около 19:00 в Молодечненском районе. Лоб в лоб столкнулись Suzuki и Mercedes. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок.

— По предварительной информации, 48-летняя женщина, управляя автомобилем Suzuki, в деревне Грудки Молодечненского района неправильно выбрала скорость движения, не учла погодные и дорожные условия, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Mercedes, — рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель Suzuki и ее 10-летний сын, находившийся в машине, получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Установлено, что ребенок находился на заднем сиденье автомобиля и не был пристегнут ремнем безопасности.

— Аналогичная ситуация произошла в Радошковичах. В результате ДТП 5-месячный ребенок, который находился в автомобиле Volkswagen Passat, получил серьезные травмы и госпитализирован. Установлено, что он находился на руках у матери на заднем сиденье автомобиля, — добавили в ГАИ.

Лобовое столкновение Suzuki и Mercedes, пострадали женщина с ребенком

Госавтоинспекция Минской области напоминает, что перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси (п. 178 ПДД).

 
 
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В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла вчера около 19:00 в Молодечненском районе. Лоб в лоб столкнулись Suzuki и Mercedes. В результате ДТП пострадали...
 
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