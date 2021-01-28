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Британцы заметно обновили внешность MINI

28.01.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нынешнее поколение MINI выпускается с конца 2013 года. В 2018-м машину обновили, изменив оптику (сзади появился «британский флаг»), а также дополнив линейку моторов и коробок. В 2021-м на рынок выйдет очередной рестайлинг MINI. Вот каким он получился.

Британцы заметно обновили внешность MINI

На этот раз обновление внешности получилось более кардинальным. Причем «макияж» получили сразу все модели: хетчбэки (3 и 5 дверей), кабриолет, электрокар. Автомобилю досталась совершенно другая «мордашка» с уменьшенной решеткой радиатора и перемычкой в цвет кузова. Бампер лишился противотуманок, пересмотрена форма передних воздухозаборников.

Британцы заметно обновили внешность MINI

Сзади сохранился рисунок британского флага в оптике, а противотуманный фонарь теперь меньше по размерам и светодиодный. Еще у машины новая форма наружных зеркал. Хотя в целом, конечно же, облик MINI читается безошибочно.

Британцы заметно обновили внешность MINI

В салоне обращает на себя внимание новое рулевое колесо. Для автомобиля предложен цифровой дисплей вместо классической приборной панели. Пересмотрен дизайн клавиш на центральной консоли. Двигатели и доступные коробки передач не изменились. А вот подвеску сделали еще более жесткой в спортивных режимах. У европейских дилеров новый MINI появится в марте.

Британцы заметно обновили внешность MINI
Mini Clubman II (F54), 2016 г.в., 65 500 км
бордовый, универсал, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
40 663 р.
15 750$ / 12 963€
Mini Cooper III (F55/F56) Cooper, 2015 г.в., 125 316 км
черный, хетчбэк, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
35 371 р.
13 700$ / 11 276€
Mini One II (R56), 2010 г.в., 61 491 км
белый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
17 944 р.
6950$ / 5720€
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Нынешнее поколение MINI выпускается с конца 2013 года. В 2018-м машину обновили, изменив оптику (сзади появился «британский флаг»), а также дополнив линейку моторов и...
 
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