Британцы заметно обновили внешность MINI

Источник материала: Onliner

Нынешнее поколение MINI выпускается с конца 2013 года. В 2018-м машину обновили, изменив оптику (сзади появился «британский флаг»), а также дополнив линейку моторов и коробок. В 2021-м на рынок выйдет очередной рестайлинг MINI. Вот каким он получился.





На этот раз обновление внешности получилось более кардинальным. Причем «макияж» получили сразу все модели: хетчбэки (3 и 5 дверей), кабриолет, электрокар. Автомобилю досталась совершенно другая «мордашка» с уменьшенной решеткой радиатора и перемычкой в цвет кузова. Бампер лишился противотуманок, пересмотрена форма передних воздухозаборников.





Сзади сохранился рисунок британского флага в оптике, а противотуманный фонарь теперь меньше по размерам и светодиодный. Еще у машины новая форма наружных зеркал. Хотя в целом, конечно же, облик MINI читается безошибочно.





В салоне обращает на себя внимание новое рулевое колесо. Для автомобиля предложен цифровой дисплей вместо классической приборной панели. Пересмотрен дизайн клавиш на центральной консоли. Двигатели и доступные коробки передач не изменились. А вот подвеску сделали еще более жесткой в спортивных режимах. У европейских дилеров новый MINI появится в марте.



