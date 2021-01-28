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Дворец Путина выставили на продажу
Источник материала: UDF
Предполагаемый дворец Путина
4-этажный кирпичный дом 2015 года постройки общей площадью 17691 тысячи кв м с участком на 678 соток продается за один миллиард рублей, или по цене 56524 рубля за кв м., передает
«Шикарная резиденция расположена на мысе Идокопас, который находится на берегу Черного моря в поселке Прасковеевка. Сам поселок можно найти на карте неподалеку от курортного города Геленджика. Дворец строго охраняется, но любой местный житель сразу сможет подсказать любопытному туристу, как лучше подобраться к комплексу, чтобы более тщательно его рассмотреть», - говорится в объявлении.
Объявление размещено от имени Максима Григоряна, который на сайте указан как «частный маклер» с опытом работы с 2012 года.
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