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Делегатов ВНС собирают на региональные собрания: «Сюда билеты не покупают»
Источник материала: UDF
Делегаты ВНС проведут предварительно региональные собрания / vsebel.by
А вот в Гомеле областное собрание назначено на сегодня, 28 января. Журналисты местного издания «Флагшток»
Чиновник сообщил, что на собрании будут обсуждаться вопросы, которые планируется поднять на Всебелорусском собрании. А желающим гражданам на нём присутствовать необязательно: всю информацию о делегатах и их деятельности можно прочитать, мол, в районных газетах.
Журналистов на такое собрание пускать тоже не планируется.
«Это собрание делегатов. Если вы не являетесь делегатом, то вряд ли вас туда пустят. Это не концерт, сюда билеты не покупают», — ответил Давыдов.
Шестое Всебелорусское народное собрание назначено на 11-12 февраля. В нём примут участие 2700 человек.
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А желающим гражданам на нём присутствовать необязательно.
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