Источник материала: UDF



Делегаты ВНС проведут предварительно региональные собрания / vsebel.by

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«Это собрание делегатов. Если вы не являетесь делегатом, то вряд ли вас туда пустят. Это не концерт, сюда билеты не покупают», — ответил Давыдов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Делегатов ВНС собирают на региональные собрания: «Сюда билеты не покупают» А желающим гражданам на нём присутствовать необязательно.