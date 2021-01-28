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Делегатов ВНС собирают на региональные собрания: «Сюда билеты не покупают»

28.01.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Делегатов ВНС собирают на региональные собрания: «Сюда билеты не покупают»
Делегаты ВНС проведут предварительно региональные собрания / vsebel.by
Делегаты Всебелорусского народного собрания перед поездкой в Минск проводят региональные собрания. Происходят они в рабочее время. Как сообщает «Белсат», в Борисове такое собрание пройдёт 29 января.

А вот в Гомеле областное собрание назначено на сегодня, 28 января. Журналисты местного издания «Флагшток» спросили у начальника отдела идеологической работы Гомельской области Дениса Давыдова, какова цель областного собрания и можно ли на него попасть обычным людям.

Чиновник сообщил, что на собрании будут обсуждаться вопросы, которые планируется поднять на Всебелорусском собрании. А желающим гражданам на нём присутствовать необязательно: всю информацию о делегатах и их деятельности можно прочитать, мол, в районных газетах.

Журналистов на такое собрание пускать тоже не планируется.

«Это собрание делегатов. Если вы не являетесь делегатом, то вряд ли вас туда пустят. Это не концерт, сюда билеты не покупают», — ответил Давыдов.


Шестое Всебелорусское народное собрание назначено на 11-12 февраля. В нём примут участие 2700 человек.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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А желающим гражданам на нём присутствовать необязательно.
 
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