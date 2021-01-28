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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему женщины скрывают овуляцию Женщины отказались от внешних признаков овуляции, чтобы избежать конфликтов между собой.

Конечно, женщины не сами скрывают овуляцию – она у них просто не видна, и даже сама женщина не может сказать, что у неё началась овуляция. Её можно высчитать, исходя из регулярных менструаций, но непосредственно овуляцию почувствовать невозможно (хотя некоторые утверждают, что они что-то такое чувствуют).До сих пор считалось, что это мужчины подтолкнули женщин к тайной овуляции. Если готовность к продолжению рода будет видна так же, как у бабуинов, то мужчина решит, что ему лучше произвести на свет ещё, ещё и ещё, чем заботится об одном-двух, которые уже родились: чем многочисленнее потомство, тем больше вероятность, что кто-нибудь да выживет. (Ну или мужчины решили, что надо лучше заботиться о тех детях, что уже есть, и явные признаки овуляции исчезли за ненадобностью.) Однако такая гипотеза не учитывает, что кроме мужчин, женщины общаются ещё и друг с другом. Явная овуляция заставляет видеть друг в друге соперниц, заставляет конкурировать за мужское внимание.Сотрудники Университета штата Аризона, Университета штата Оклахома и других научных центров предположили, что овуляция могла стать невидимой, если явные признаки овуляции понуждали соперничающих женщин к конфликтам. Чтобы проверить это, исследователи построили компьютерную модель, имитировавшую эволюцию человеческого сообщества в течение многих поколений. Цель была в том, чтобы понять, какие факторы в ходе естественного отбора благоприятствовали тем женщинам, у которых овуляция проходила незаметно. Мужчины в этой модели демонстрировали разное сексуально-брачное поведение, начиная с тех, которые стремились как можно к большему числу связей и которые не заботились о детях вообще, и заканчивая теми, которые были более-менее моногамны и стремились защитить своих детей и обеспечить их всем необходимым. Женщины различались тем, насколько видна у них овуляция. Те, у кого овуляция была явной, конфликтовали друг с другом.В статье в Nature Human Behaviour говорится, что в компьютерной модели эволюционный успех сопутствовал тем женщинам, у которых у которых овуляция протекла незаметно. Они были избавлены от многих конфликтов с другими женщинами, у них рождалось больше детей и им чаще удавалось образовать пару с таким мужчиной, который становился детям настоящим отцом.А вот если ту же модель программировали так, что женщины с явной овуляцией не конфликтовали друг с другом, то никаких явных плюсов от невидимой овуляции не получилось. Иными словами, одно лишь взаимодействие с мужчинами не давало преимуществ невидимой овуляции никаких преимуществ. Вероятно, в этом вопросе главную эволюционную роль действительно сыграли отношения между женщинами, мужчины же оказались ни при чём.