На МКАД пьяная женщина на Chevrolet врезалась в стоящий на обочине Ford и вылетела в кювет

Источник материала: Tut.by

Нетрезвая женщина устроила аварию на МКАД, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Происшествие случилось 27 января, около 23.30. По предварительной информации, 32-летняя водитель Chevrolet двигалась по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Громова, выехала за пределы проезжей части дороги и врезалась в припаркованный Ford. После столкновения автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Выяснилось, что водитель Chevrolet находилась в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало — 1,52 промилле.