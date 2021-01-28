﻿ На МКАД пьяная женщина на Chevrolet врезалась в стоящий на обочине Ford и вылетела в кювет. 21.by
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На МКАД пьяная женщина на Chevrolet врезалась в стоящий на обочине Ford и вылетела в кювет

28.01.2021 12:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвая женщина устроила аварию на МКАД, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Происшествие случилось 27 января, около 23.30. По предварительной информации, 32-летняя водитель Chevrolet двигалась по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Громова, выехала за пределы проезжей части дороги и врезалась в припаркованный Ford. После столкновения автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Выяснилось, что водитель Chevrolet находилась в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало — 1,52 промилле.

 
 
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Медицинское освидетельствование показало - 1,52 промилле.
 
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