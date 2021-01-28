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На МКАД пьяная женщина на Chevrolet врезалась в стоящий на обочине Ford и вылетела в кювет
Источник материала: Tut.by
Нетрезвая женщина устроила аварию на МКАД,
Происшествие случилось 27 января, около 23.30. По предварительной информации, 32-летняя водитель Chevrolet двигалась по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Громова, выехала за пределы проезжей части дороги и врезалась в припаркованный Ford. После столкновения автомобиль вылетел в кювет.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Выяснилось, что водитель Chevrolet находилась в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало — 1,52 промилле.
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Медицинское освидетельствование показало - 1,52 промилле.
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