|
Таракану уже никто не поможет
Источник материала: Хартия'97
Таракану уже никто не поможет
Протестная волна будет нарастать и крепнуть.
23 января в ряде городов России прошли уличные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционного политика Алексея Навального. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тысяч человек. Независимые наблюдатели называют число до 50 тысяч.
Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии
«Все будет зависеть от развития ситуации. Если протестные акции останутся на том уровне, на котором они были в 2019 году после московских выборов, то это не будет иметь последствий для внутриполитической ситуации в России и соответственно не окажет влияния на Беларусь. Если же протестная волна будет нарастать и крепнуть, то, вполне возможно, что это окажет воздействие на ситуацию в нашей стране – и я думаю, в позитивном ключе», – сказал Марголин.
Почему он так считает?
«России будет просто не до Беларуси, и Лукашенко придется остаться один на один с теми проблемами, которые у него есть. Рассчитывать на поддержку и помощь с российской стороны можно будет только на очень ограниченную, а больше никто помогать ему не будет», – считает Марголин.
Эксперт подразумевает прежде всего силовую поддержку, обещанную ранее Владимиром Путиным.
«Были обещания, что если ситуация в Беларуси начнет выходится из-под контроля, то Россия может прийти на помощь. Это не может не беспокоить белорусов: в сети неоднократно появлялась информация, что то там, то здесь видели людей в неизвестной форме, военный транспорт. Существует подсознательная тревога, что Россия не даст Лукашенко в обиду, что сказывается на готовности людей протестовать. А если уличная активность в России усилится, то Кремлю будет не до Лукашенко, у него не будет сил на вмешательство в белорусские дела», – полагает Марголин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестная волна будет нарастать и крепнуть.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)