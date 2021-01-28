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Ученые обнаружили в Мексике гигантскую маску майя

28.01.2021 12:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в Мексике гигантскую маску майя

  • 28.01.2021, 11:39
Ученые обнаружили в Мексике гигантскую маску майя
Фото: INAH

Артефакт вызвал массу вопросов у исследователей.

Раскопки, которые археологи проводили на полуострове Юкатан, привели к впечатляющей находке — ученые обнаружили гигантскую маску, изображающую неизвестное божество майя. Артефакт был найден в 2017 году, но ученые решили рассказать о нем только сейчас, пишет lenta.ua.

Гигантскую маску майя, размер которой сопоставим с размером человека, нашли на месте археологических раскопок Уканья. Этот участок расположен в окрестностях мексиканского города Мотуль.

Ученые не сразу сообщили об артефакте, так как опасались, что до уникального объекта могут добраться "охотники за сокровищами". "Все это время мы кропотливо работали над восстановлением этой уникальной маски майя. В 2017 году мы закопали найденный артефакт, чтобы его никто не нашел, а затем вернулись к нему, когда нашли финансирование для работ по реставрации. Теперь, когда объект удалось восстановить, мы рады представить его общественности", — рассказали сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики (INAH).

Артефакт вызвал массу вопросов у исследователей. Дело в том, маска изображает неизвестное лицо, которое принадлежало какому-то божеству или мифологическому персонажу. "Мы до сих пор не знаем, чьим олицетворением была эта маска, и этот факт не дает нам покоя", — говорят археологи, отмечая, что объект был изготовлен в доклассический период майя (300 год до нашей эры — 250 год нашей эры).

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Артефакт вызвал массу вопросов у исследователей.
 
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