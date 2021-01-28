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Республиканская партия теряет поддержку после штурма Капитолия
Источник материала: Хартия'97
Республиканская партия теряет поддержку после штурма Капитолия
Уходят десятки тысяч избирателей.
В США более 30 тысяч зарегистрированных членов Республиканской партии сменили свои политические предпочтения после беспорядков в Вашингтоне 6 января.
Об этом сообщает
Издание отмечает, что сложившаяся ситуация может создать проблемы для республиканцев, которые пытаются определиться с дальнейшими действиями после проигрыша в президентской гонке и борьбе за большинство мест в Сенате.
Газета пишет, что показатель в 30 тысяч может быть лишь «верхушкой айсберга», поскольку лишь несколько штатов еженедельно публикуют статистику о регистрации избирателей.
Что произошло в Капитолии США 6 января?
6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.
Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, но продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».
Полиции удалось очистить Капитолий от протестующих. Во время столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский. Более 100 человек были арестованы по подозрению в беспорядках в здании Конгресса.
После этого в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.
13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Теперь этот вопрос рассмотрит Сенат — высшая палата Конгресса.
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Уходят десятки тысяч избирателей.
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