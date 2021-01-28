Источник материала: Хартия'97

В Беларуси заметно подорожал доллар 28.01.2021, 11:27

1,390

Обменники отреагировали повышением курсов.

Курсы доллара и евро 28 января снова растут на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Причем американская валюта на старте торгов прибавила сразу 1,4%, или 3,6 копейки. Уточним, что доллар и евро дорожают пятые торги кряду.

Портал tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 1,4% — до 2,6179 рубля, евро укрепился на 0,69% — до 3,1586 рубля. Данные на 10.19.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,65 рубля (Альфа-Банк, Белорусский народный банк), а ниже всего — 2,6 рубля (Беларусбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Альфа-Банке, Абсолютбанке — 2,602 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,12 рубля, а ниже всего — в Беларусбанке — 3,14 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Банке Решение — 3,15 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .