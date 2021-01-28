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В Минспорта заметили деградацию белорусского футбола
Источник материала: АФН
Футбол в Беларуси деградирует и нуждается в серьезном реформировании, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на коллегии ведомства и Белорусской федерации футбола.
"Наша футбольная система нуждается в серьезном реформировании. Необходимо разработать концепцию развития футбола в Беларуси, совместными усилиями, опираясь на эффективный опыт передовых стран и учитывая наши национальные особенности. Наш белорусский футбол деградирует. Необходимо определить первостепенные задачи, которые нужно решать уже завтра, и наметить стратегию основного курса", - заявил Ковальчук, которого цитирует пресс-служба Минспорта.
На выработку пошаговой инструкции выхода из кризиса отведен месяц.
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Футбол в Беларуси деградирует и нуждается в серьезном реформировании, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на коллегии ведомства и Белорусской...
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