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Россия грозится уйти из ПАСЕ в случае любых санкций и просит не оскорблять Путина

28.01.2021 12:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Делегация Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы предупредила ассамблею, что откажется там работать в случае попытки наказать их за нарушения прав человека.

Об этом заявил в Страсбурге глава делегации РФ Петр Толстой.

Представитель Госдумы пообещал "наказать" ассамблею в случае даже малейшего или индивидуального ограничения в отношении россиян, сообщает Европейская правда.

"Если будет принято решение об ограничении для любого из членов делегаций - мы все покинем этот зал, как сделали это в 2014 году", - заявил Толстой. Как известно, в ответ на санкции, введенные ПАСЕ в 2014 году, россияне на несколько лет прекратили работу в ПАСЕ и остановили платежи в бюджет Совета Европы. В 2019 году под этим давлением ПАСЕ сняла санкции с РФ.

Также Толстой выступил с требованием к председательствующему не позволять украинским депутатам высказываться о Путине так, как это часто происходит.

"Считаю недопустимыми оскорблять страну и оскорблять президента России Владимира Путина... Это в силах председательствующего - не допускать такого", - заявил он, отдельно отметив выступления Алексея Гончаренко, которые его задели.

Как известно, профильный комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки в решение о невозможности санкций в отношении РФ.

 
 
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Делегация Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы предупредила ассамблею, что откажется там работать в случае попытки наказать их за...
 
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