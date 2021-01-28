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БПС-Сбербанк увеличил сроки кредитования на автомобили GEELY

28.01.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

БПС-Сбербанк увеличил сроки кредитования на автомобили GEELY
Фото: Myfin.by
БПС-Сбербанк увеличил с 26 января 2021 года срок кредитования до 7 лет на автомобили GEELY. Это предусмотрено в рамках кредитной программы «Автокредит GEELY со Сбербанком» с применением процентной ставки от 9,9% годовых, сообщается на сайте банка.

Можно приобрести за счет кредитных средств автомобили всего действующего модельного ряда СЗАО «БЕЛДЖИ»: Emgrand 7, Emgrand X7, Atlas, GE, также флагманских моделей Coolray и Tugella.

Банком кредит предоставляется на новые автотранспортные средства марки GEELY, приобретаемые для дальнейшего личного пользования, реализуемые официальными дилерами на территории Беларуси.

Минимальный размер кредита - 5000 рублей, максимальный - до 75% (включительно) стоимости автотранспортного средства.

Срок кредита - до 7 лет (ранее был до 5 лет). Кредит предоставляется единовременно путем перечисления денежных средств на соответствующий счет продавца автотранспортного средства.

Доля собственных средств должна составлять не менее 25% стоимости автомобиля.

На момент заключения кредитного договора заявитель должен произвести оплату своей доли кредитуемого автотранспортного средства.

Рассмотрение кредитной заявки займет не более 1 рабочего дня, отмечают в банке.
 
 
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Фото: Myfin.by БПС-Сбербанк увеличил с 26 января 2021 года срок кредитования до 7 лет на автомобили GEELY. Это предусмотрено в рамках кредитной программы «Автокредит GEELY...
 
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