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Фото: Myfin.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БПС-Сбербанк увеличил сроки кредитования на автомобили GEELY Фото: Myfin.by БПС-Сбербанк увеличил с 26 января 2021 года срок кредитования до 7 лет на автомобили GEELY. Это предусмотрено в рамках кредитной программы «Автокредит GEELY...

Можно приобрести за счет кредитных средств автомобили всего действующего модельного ряда СЗАО «БЕЛДЖИ»: Emgrand 7, Emgrand X7, Atlas, GE, также флагманских моделей Coolray и Tugella.Банком кредит предоставляется на новые автотранспортные средства марки GEELY, приобретаемые для дальнейшего личного пользования, реализуемые официальными дилерами на территории Беларуси.Минимальный размер кредита - 5000 рублей, максимальный - до 75% (включительно) стоимости автотранспортного средства.Срок кредита - до 7 лет (ранее был до 5 лет). Кредит предоставляется единовременно путем перечисления денежных средств на соответствующий счет продавца автотранспортного средства.Доля собственных средств должна составлять не менее 25% стоимости автомобиля.На момент заключения кредитного договора заявитель должен произвести оплату своей доли кредитуемого автотранспортного средства.Рассмотрение кредитной заявки займет не более 1 рабочего дня, отмечают в банке.