Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия резко сокращает экспорт нефти, чтобы остановить рост цен на бензин В среднем на АЗС 92-й бензин продавали по 43,93 рубля за литр, 95-й - по 47,44 рубля.

В феврале поставки сорта Urals в Европу через западные порты будут урезаны на 20%, до минимума за последние три месяца, следует из плана отгрузок, который приводит Bloomberg.Через Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск на экспорт в европейском направлении отправятся 4,3 млн тонн нефти - на 1,74 млн меньше, чем в январе.По словам источников Bloomberg, нефтяники пожертвуют экспортной выручкой, чтобы направить сырье на переработку в России и насытить внутренний рынок топлива, который столкнулся со стремительным ростом оптовых цен.С середины декабря по 21 января «Премиум-95» подорожал на Санкт-Петербургской бирже на 20% - с 45,1 до 54,1 тысячи рублей за тонну. «Регуляр-92» за тот же период взлетел в цене на 22% - с 43,8 до 53,4 тысячи рублей за тонну. С начала 2021 года года оба сорта подорожали примерно на 10%, и в ситуацию решило вмешаться правительство. 27 января нефтяников пригласили на совещание к вице-премьеруВслед за оптом, хотя и с меньшей скоростью, бензин начал дорожать в рознице, добавляя головной боли чиновникам, которым уже приходится оправдываться за стремительный рост цен на продукты.По данным Kortes, с 11 по 15 января Аи-92 подорожал на 14 копеек за литр, Аи-95 - на 15 копеек, а к 22 января цены увечились еще на 13 копеек.В среднем на АЗС 92-й бензин продавали по 43,93 рубля за литр, 95-й - по 47,44 рубля.