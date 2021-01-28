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Минфин вывел из банков почти все свободные деньги

28.01.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минфин вывел из банков почти все свободные деньги
Иллюстративное фото
Российская банковская система столкнулась с беспрецедентным за последние годы оттоком средств со стороны ключевого клиента - государства.

 В течение двух месяцев с середины ноября Минфин России планомерно выводил из банков временно свободные остатки бюджета, размещенные на депозитах и по договорам репо.

Из 3,312 триллиона рублей на 16 ноября к 26 января осталось лишь 850 млрд, следует из данных Казначейства РФ. Рублевая «кубышка» правительства, таким образом, сжалась вчетверо.

 Сокращение депозитов бюджета под конец года - обычное явление: Минфин копит деньги, а затем резко тратит их в декабре, когда наступает традиционный всплеск бюджетных расходов.

Но на этот раз ситуация нехарактерная: изъятия продолжились в январе, причем с прежней скоростью, указывает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. За три недели 2021 года из банков ушло 1,25 трлн рублей, а общий запас средств Минфина на депозитах репо сократился до многолетнего минимума, покрывающего лишь две недели бюджетных расходов.

Как итог: «ситуация с ликвидностью в банковской системе стремительно ухудшилась», отмечает Сусин.

 Чтобы расплатиться с Минфином, банки заняли 306 млрд рублей у ЦБ и забрали 712 млрд рублей с депозитов регулятора и из его купонных облигаций.

Общие запасы рублей банков в ЦБ сократились до минимума с 2017 года - 1,083 трлн рублей на 26 января. Дефицит ликвидности, в котором оказалась банковская система в конце прошлого года, вопреки прогнозам, не только не исчез, но резко увеличился: 185 млрд рублей на 31 декабря, 335 млрд - на 12 января и 838 млрд - на 26 января.

На межбанковском рынке возник локальный дефицит рублей. Ставка валютного свопа с 4,22% в начале года выросла до 4,41% на 21 января, превысив ставку Ruonia, которая отражает стоимость кредитов «овернайт» в рублях.

В норме этот спред отрицательный и составляет минус 12-20 б.п., пишут аналитики Росбанка. Его уход глубоко в минус сигнализирует о нехватке валюты, а в плюс - наоборот, о дефиците рублей.

На прошлой неделе Минфин объявил, что возобновляет размещение свободных средств бюджета в банках, ставки снизились, а спреды пришли в норму: 4,33% в рублях и 4,27% по валютным свопам. Впрочем, существенного притока денег банковская система не увидела: с 22 января Минфин добавил лишь 100 млрд рублей.

Ситуация со структурным дефицитом ликвидности носит локальный характер, подчеркивает Сусин, но выйти из нее быстро, похоже, не удастся.

Сказывается гигантский отток в наличные (почти 3 триллиона рублей за прошлый год), и тот факт, что кэш возвращается в банки очень медленно: лишь 0,2 трлн рублей в январе.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На межбанковском рынке возник локальный дефицит рублей.
 
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